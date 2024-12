PGO’s krijgen mogelijkheden voor hybride zorg

De functionaliteiten van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) moeten op korte termijn uitgebreid worden met mogelijkheden voor hybride zorg. Dat betekent dat zorgverleners in een PGO een taak kunnen klaarzetten voor hun patiënten. Voorbeelden zijn het invullen van een vragenlijst of het doen van een zelfmeting. Uit testen van het nieuwe productontwerp zijn volgens Stichting MedMij 30 punten naar voren gekomen op basis waarvan het ontwerp doorontwikkeld zal worden.

In totaal hebben acht mensen (tussen de 40-80 jaar) vanuit Patiëntenfederatie Nederland meegewerkt aan het testen van het productontwerp. Daarbij kregen zij diverse vragen over het uitvoeren van een zelfmeting. Daaronder of het duidelijk is welke handelingen ze moeten uitvoeren, of de te nemen stappen logisch zijn en of er overbodige functies zijn. Ook hebben de respondenten gekeken naar het gebruiksgemak en eventueel gewenste maar nog ontbrekende functies.



Verder gaf het testpanel toestemming aan een arts om een taak voor hen klaar te zetten in de PGO en kregen de respondenten uitleg over de gewenste meting. Duidelijk werd aangegeven hoe vaak en op welk moment de arts wilde dat ze een meting uitvoerden. Ook werd aangegeven wanneer de arts naar de meting zou kijken. Na het uitvoeren van de meting en invullen van de gegevens werd de uitslag vervolgens direct naar de arts gestuurd.

Doorontwikkeling

Van de 30 bevindingen ging het merendeel over de weergave van het productontwerp (16) en de benodigde stappen in het proces (14). Op basis hiervan wordt het productontwerp Zelfmetingen de komende weken doorontwikkeld en worden visualisatierichtlijnen voor het uitvoeren van de zelfmetingen opgesteld. Begin 2025 komt het testpanel opnieuw bij elkaar om de nieuwe versie van het productontwerp te bespreken.



Dit zijn in het kort de belangrijkste bevindingen:

De benodigde stappen van de taak zijn duidelijk. De lay-out lijkt op een herkenbare portaal-omgeving.

Het gehele proces is omvangrijk. Respondenten adviseerden om schermen samen te voegen.

Het is nog niet duidelijk of een burger toestemming geeft aan het ziekenhuis of alleen aan de specialist of afdeling van het ziekenhuis om een taak naar de PGO te sturen. Dat zou expliciet vermeld moeten worden.

Meer gebruiksvriendelijke opties moeten worden ingebouwd, zoals tussentijds opslaan, een terug-knop en een dubbelcheck bij een mogelijk verkeerde invoer of open velden.

Bij het productontwerp kan een burger alleen de uitkomst van de meting opsturen. Het zou fijn zijn om opmerkingen bij de meting toe te kunnen voegen en eventuele andere relevante informatie.

Het uitvoeren van zelfmetingen moet ook toegankelijk zijn voor slechtzienden en minder digitaal vaardigen.

Belangrijke meerwaarde

De respondenten waren overigens tevreden over het eerste productontwerp van de functionaliteit Zelfmetingen. Zij zien het uitvoeren en delen van een zelfmeting als waardevol en een belangrijke meerwaarde voor PGO’s. Momenteel dient een PGO vooral als een plek om toegang te krijgen tot medische data vanuit allerlei bronnen.



Eén van de respondenten stelt: “Ik voel me onmiddellijk meer betrokken bij de dingen die over mijn gezondheid gaan. Ik heb meer regie en ben me hier dan ook meer bewust van.” Verder stellen respondenten dat de voordelen van het klaarzetten van een taak in een PGO opwegen tegen de hoeveelheid uitdagingen die ermee gepaard gaan.

Nieuwe mijlpaal

Onlangs werd een nieuwe mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van PGO's, met het beschikbaar stellen van de data uit het Rijksvaccinatieprogramma. De communicatie hierover vanuit het ministerie van VWS en de veldpartijen moet het gebruik van PGO's een boost geven. Afgelopen zomer werd al een belangrijke stap gezet: sinds die tijd kunnen coronaprikken en HPV-vaccinaties voor 16-en 17-jarigen worden opgehaald in de PGO. Sinds november 2024 kan iedereen die vanaf 1992 geboren is, in de PGO alle informatie terugvinden over alle vaccinaties die hij of zij in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma heeft ontvangen.