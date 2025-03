Philips zet met innovatie in op milieubesparing en duurzaamheid

Dankzij de bedrijfsstrategie gericht op het verbeteren van het milieu en het hergebruiken van materialen verhoogde Philips zijn circulaire omzet tot 24 procent van de totale verkoop. Voor het eerst waren alle nieuwe productintroducties (NPIs) volledig EcoDesigned, wat bijdroeg aan betere zorg voor meer mensen via duurzame innovatie. Ook heeft Philips in 2024 dankzij innovatieve, energiezuinige oplossingen het leven van 1,96 miljard mensen verbeterd.

Daarmee ligt het bedrijf goed op koers om zijn doel te behalen: jaarlijks een positieve impact op 2,5 miljard mensen in 2030. En met een lange traditie in het rapporteren van verantwoord ondernemerschap sinds 1999, inclusief een ESG-rapport sinds 2008, heeft Philips zijn rapportage nu verder kunnen uitbreiden om te voldoen aan de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive. Dit alles is te lezen in het Philips Jaarverslag 2024 dat in februari 2025 werd gepubliceerd.

“We zijn trots op de vooruitgang die we in 2024 hebben geboekt bij de uitvoering van onze gerichte strategie om de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren”, zegt Marnix van Ginneken, lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke Philips. Hij zegt ook dat ze dankzij deze successen een duurzame, lange-termijnwaarde voor al hun stakeholders. De duurzame samenwerkingen met klanten en leveranciers tonen volgens hem het potentieel van aanzienlijke kostenbesparingen, betere energie-efficiëntie en betere toegang tot zorg aan. Consumenten worden gestimuleerd om meer uit meer duurzame producten te kunnen kiezen.

Milieudoelstellingen

In 2024 bereikte Philips voor het eerst dat alle nieuwe producten (NPIs) 100% EcoDesigned waren. Deze producten verhogen energie-efficiëntie, vermijden gevaarlijke stoffen, optimaliseren materiaalgebruik en verbeteren verpakkingen tijdens de levenscyclus. De maatregelen hebben een positief effect op het milieu en de gezondheidszorg. Ook leiden de EcoDesigned producten vaak tot een kostenvermindering. Een voorbeeld hiervan zijn de heliumvrije MRI-systemen met een compact en licht design, waardoor deze eenvoudig zijn te installeren op moeilijk bereikbare locaties en geavanceerde MRI-zorg toegankelijker maken.

Verder zorgt de PowerSave+-functie voor extra energiebesparing door automatisch naar stand-by te schakelen na dertig minuten als het systeem niet wordt gebruikt. MRI-scanners met Philips BlueSeal magneettechnologie hebben sinds 2018 al meer dan 2,75 miljoen liter helium bespaard, waardoor helium bij uitval niet langer bijgevuld hoeft te worden. Dit garandeert betrouwbaarheid op lange termijn en vermindert de milieu-impact.

Tweede leven voor apparaten

Binnen de Personal Health-divisie zorgde de uitbreiding van de Philips Refurb Edition en lokale terugnamesystemen in verschillende Europese landen ervoor dat tandenborstels en scheerapparaten een tweede leven kregen. Hiermee ondersteunt Philips consumenten om duurzame keuzes te maken. De CO2-uitstoot van Philips werd aanzienlijk teruggebracht binnen de eigen bedrijfsactiviteiten, logistiek en volledige waardeketen, dankzij alternatieve energiebronnen en geoptimaliseerde planning. Via het duurzaamheidsprogramma voor leveranciers kwam 48 procent van alle inkoop in 2024 van leveranciers met wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen, ten opzichte van 46 procent in 2023.

Philips blijft zijn mensgerichte organisatiecultuur versterken met een werkomgeving waarin iedereen zich kan ontwikkelen en groeien. Het doel is om de beste werkgever te zijn. Forbes erkende Philips in 2024 opnieuw als een van ’s werelds beste werkgevers, een erkenning voor de verantwoordelijke manier van zakendoen en innovatiekracht.