Op AI gebaseerd MRI-systeem behandelt per dag meer patiënten

Tijdens de RSNA 2024 heeft Philips de nieuwe BlueSeal MR-scanner van 1,5T met brede tunnel onthuld. Deze scanner heeft een ontwerp met een tunnel van 70 centimeter doorsnee. Het apparaat heeft op AI gebaseerde MR Smart Workflow-oplossingen. Dankzij die techniek kunnen er per dag meer patiënten worden gescand zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Centraal hierin staat de Smart Reading-technologie van Philips.

Die technologie houdt in dat een cloudgebaseerde AI-toolset de beeldvorming en aflezing op de MR-scanner integreert. Het systeem is ontwikkeld in samenwerking met het Belgische icometrix het Spaanse Quibim. Bij het ontwerpen van de BlueSeal MRI is rekening gehouden met het milieu. De scanner werkt heliumvrij en is daardoor het lichtste MRI-systeem dat momenteel verkrijgbaar is. Omdat het systeem gemiddeld zo’n 1700 kg lichter is en het geen ontluchtingsbuis nodig heeft, kan de installaties op verschillende soorten locaties worden gebouwd. Voorbeelden hiervan zijn ruimten met verhoogde vloeren of binnen locaties met bouwkundige beperkingen. Hierdoor kunnen er meer patiënten kwalitatieve MRI ondergaan op plaatsen waar het gebruik van helium logistiek lastig of duur is.

Heliumvrije beeldvorming

Philips heeft heliumvrije MRI-beeldvorming uitgevonden. Sinds de lancering in 2018 zijn er wereldwijd meer dan 1500 BlueSeal-systemen geïnstalleerd in allerlei settings, waaronder de eerste heliumvrije mobiele MRI-units ter wereld. “Nu AI-toepassingen naadloos zijn geïntegreerd in onze nieuwste BlueSeal-scanner van 1,5T, wordt AI gebruikt bij elk aspect van de MRI-workflow”, zegt Head of Imaging bij Philips Benelux, Paul Wiering.

Zeker in de neurologie, oncologie en cardiologie zijn patiënten ermee geholpen dat er snel diagnostische informatie beschikbaar is dankzij een MRI. Met het nieuwe BlueSeal MR-systeem helpt AI de laboranten die zich bezighouden met radiodiagnostiek. Een belangrijk onderdeel van het nieuwe systeem is bijvoorbeeld SmartExam. Dat systeem automatiseert tot tachtig procent van de planning, het scannen en de verwerking van de MRI-onderzoeken. En met de SmartFit-spoelen hebben de laboranten meer vrijheid om de ultralichte, flexibele spoelen te positioneren. Behalve meer gemak voor de laborant betekent dit ook meer comfort voor de patiënt.

SmartSpeed

Dankzij SmartSpeed kunnen beelden worden gemaakt met een beeldresolutie die 65 procent hoger is zonder dat de scantijd moet worden verlengd. Dat betekent drie keer snellere scans beschikbaar. Met de unieke integratie van de beeldvormings- en leesmogelijkheden – SmartReading - kunnen er volledig automatisch op AI gebaseerde kwantitatieve rapporten worden gegenereerd met 0 klikken. De BlueSeal wordt gevuld met zeven liter helium dat nooit hoeft te worden bijgevuld. Ook niet in geval van stillegging in een noodsituatie. Daardoor heeft Philips tot nu toe bijna 2,75 miljoen liter helium bespaard.

De BlueSeal MRI-systemen van Philips zo ontworpen dat ze het energieverbruik minimaliseren en de CO2-voetafdruk van de zorginstelling verkleinen. Hierdoor wordt jaarlijks bijna 40 MWu aan energie bespaard, wat bijdraagt aan het behalen van zowel financiële als milieudoelstellingen. BlueSeal XE/SE en Smart Reading hebben nog geen CE-markering en zijn nog niet in alle landen goedgekeurd. Momenteel kunnen ze nog niet worden geleverd.