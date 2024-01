Pilot gestart met ZORG-ID Smart in ambulancezorg

Ambulance GGD Brabant Zuidoost start een pilot omtrent het opvragen van medicatieverstrekkingen, contra-indicaties en overgevoeligheden (CiO) in het systeem Ambusuite. Hierin wordt dan ook meteen de inzet van de mobiele functionaliteit van ZORG-ID meegenomen.



Arjan Koks, ambulancehulpverlener bij Ambulance GGD Brabant-Zuidoost, vertelt over de praktische voordelen van ZORG-ID Smart: “Dankzij de WID-scan van ZORG-ID Smart is het niet meer nodig om gegevens van identiteitsbewijzen van patiënten over te typen. Dat voorkomt fouten. Het is fijn om in het systeem direct te zien of iemand bijvoorbeeld een allergie heeft voor antibiotica. Dat scheelt tijd. Daarnaast kan 80% van de patiënten die wij helpen echt niet de medicatie opnoemen die zij gebruiken. Het is goed dat wij dat allemaal terug kunnen zien in ons systeem.“

ZORG-ID Smart & Ambusuite

Deze pilot met deze slimme authenticatie tool is zoals gezegd onderdeel van een breder initiatief om het Ambusuite-systeem te versterken. In dit systeem worden de nieuwe Smart-functionaliteiten van ZORG-ID geïntegreerd, hetgeen het ophalen van essentiële medische informatie stroomlijnt en vereenvoudigt. Jobbe van Nuenen, productverantwoordelijke van VZVZ, licht toe: “Met ZORG-ID Smart is een moderne tweefactor-authenticatie op de mobiele telefoon toegevoegd aan het bestaande landelijke ZORG-ID platform. We hebben ZORG-ID Smart echt op verzoek van zorgverleners ontwikkeld. We doen pilots om te toetsen of de nieuwe functionaliteit op de smartphone goed werkt in de praktijk binnen de complexe zorgprocessen.” De ontwikkeling van slimme, snelle en veilige authenticatie wordt toegejuicht door VWS. Het ministerie wil daarvoor zelfs de Wet aanvullende bepaling verwerking persoonsgegevens (Wabvpz) in de zorg aanpassen.

Spoedsamenvattingen

In de toekomst hoopt het team ook spoedsamenvattingen op de ambulance te kunnen raadplegen. “Hoe completer het beeld, des te sneller ik kan handelen,” aldus Arjan Koks. “Op die manier krijgen we namelijk echt meer inzicht. Ik wil weten of iemand een longembolie heeft gehad bijvoorbeeld. Of dat hij een diabetespatiënt is. Hoe completer het beeld, des te sneller ik kan handelen. En tijd kan levens redden.”

De pilot gebeurt in nauwe samenwerking met zorgverleners en softwareleveranciers om te waarborgen dat de innovatie goed aansluit op het zorgproces in de praktijk. Na de eerste tests door één ambulancemedewerker wordt de technologie verder uitgerold.