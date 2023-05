Pop-up store Roermond onderzoekt rol retail in zorgvernieuwing

De gezondheidszorg staat de komende jaren voor een grote uitdaging, namelijk het zoveel mogelijk voorkomen van een zogenoemd ‘zorginfarct’. Omdat het aantal mensen die zorgbehoevend zijn zal verdubbelen maar het aantal beschikbare mensen die zorg leveren niet mee verdubbelt, dreigt er een benauwende situatie.

Andere kijk op zorg

Lucien Engelen, Global Strategist Digital Health voor onder meer het Deloitte Center for the Edge, pleitte al in het aprilnummer van ICT&health in 2022 voor een andere kijk op onze zorg, met volop kansen voor een gezondere toekomst: The Future of Health. Engelen onderscheidt drie thema’s die elkaar kunnen versterken: gepersonaliseerde zorg (Future of Health), voeding (Future of Food) en winkelen (Future of Retail). Met dat laatste doelt de digitaal expert ook – en misschien wel juíst – op fysieke, offline winkels: de supermarkt in de wijk, de drogisterij in het centrum.

Deloitte heeft in het kader van de uitdagingen waar de zorg voor staat onderzoek gedaan naar de rol die de retail hierin kan spelen. Uit de gloednieuwe studie blijkt dat het deels verplaatsen van zorginterventies naar onder meer het retaildomein, een mogelijke uitkomst biedt voor het verlichten van de druk op ons zorgstelsel. Patiënten verwachten in toenemende mate flexibiliteit en personalisatie van geleverde gezondheids- en zorgdiensten. Ook geeft het aanbieden van minder complexe interventies in een retailomgeving ziekenhuizen meer ruimte om zich te richten op complexe interventies.

Laagdrempelig aanbieden zorg

Daarom moet er meer worden ingezet op het laagdrempelig aanbieden van zorg. Door bijvoorbeeld de eenvoudige gezondheidsdiensten zoals het meten van de bloeddruk bij meer aanbieders beschikbaar te maken, kan de druk op de huisartsen en de ziekenhuizen verminderd worden. De visie van Engelen en van Deloitte komen nu samen in de binnenstad van Roermond. In de Noord-Limburgse stad wordt vanaf 12 mei nu onderzoek gedaan naar toekomstige gezondheidsconcepten en de bijbehorende rol van de binnenstadondernemer.

Midden in het winkelhart van Roermond, is Steenweg 25 veranderd in een exploratiecenter genaamd ‘Roermond Gezond 2030’. Het winkelend publiek kan in deze pop-up store haar mening geven over passende gezondheidsconcepten. Samen met medisch specialisten, ondernemers, wethouders en andere vakgroepen en organisaties wordt de ruimte gebruikt om de delokalisatie van bepaalde gezondheidszorgactiviteiten te verkennen.

Meervoudig gebruik pop-up store

Kan de lokale horeca ondernemer bijvoorbeeld een gezondere menukaart aanbieden? Kan de apotheek ook andere zorg verlenen? Omdat de binnenstadondernemer veel ontmoetingsmomenten heeft met de klant, biedt het volgens de initiatiefnemer van het exploratiecenter kansen om ook in enkele zorgtaken te voorzien. De pop-up store zal ook gebruikt worden door onderzoekers van Maastricht UMC+, Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd. De ambitie is om het exploratiecenter na de test in de binnenstad ook in aangepaste vorm naar de wijk de Donderberg en het Designer Outlet te brengen voor andere invalshoeken tijdens deze verkenningsfase.

Roermond heeft met het exploratiecenter een (internationale) primeur en vanuit diverse gemeenten en regio’s in binnen- en buitenland is er al interesse getoond in deze aanpak, zo stelt Lucien Engelen, die aan de basis van het initiatief staat. Engelen is onder meer CEO van Transform.Health en strategist van het Laurentius Ziekenhuis.

Engelen wist verschillende partijen in het onderwijs, bij zorgverzekeraars, overheidsinstanties, zorgaanbieders en het bedrijfsleven te enthousiasmeren om bij dit initiatief betrokken te zijn. “Samen met deze groeiende groep partners wordt er een plan ontwikkeld waarmee het concept een blijvende, positieve impact kan hebben op de lokale bedrijven en gemeenschap”, aldus Engelen.