Nieuwe techniek voor opsporen tumor in borst bij VieCuri

Het VieCuri Ziekenhuis is deze zomer gestart met het inzetten van een nieuwe techniek waarmee het mogelijk is een tumor in de borst eenvoudiger en nauwkeuriger op te sporen tijdens een operatie. De zogenoemde Pintuition techniek werd in de periode voorafgaand aan deze beslissing met succes getest in het ziekenhuis. Naar eigen zeggen is het VieCuri het eerste Limburgse ziekenhuis dat deze nieuwe techniek standaard toepast.

Bij Pintuition wordt voor het lokaliseren van een tumor die van buiten niet voelbaar is, gebruik gemaakt van een magnetisch zaadje dat niet groter is dan een rijstkorrel. Daarmee kan de locatie van een tumor veel nauwkeuriger bepaald worden, waardoor de chirurg tijdens de operatie het tumorweefsel veel preciezer kan verwijderen. “De methode geeft ons de mogelijkheid om super nauwkeurig te werken. Daardoor hoeft er minder weefsel te worden weggehaald en dat geeft cosmetisch het mooiste resultaat”, zegt oncologisch chirurg Thomas Schok.

Borstbesparende operaties

Pintuition vervangt de 'oude' meer invasieve methode waarbij een lokalisatiedraad in de borst ingebracht wordt zodat de radioloog de tumor kan gaan opsporen. Een methode die borstsparende operaties vaak onmogelijke maakte. Jaarlijks voert VieCuri meer dan 200 borstkanker operaties uit. Een groot deel daarvan zijn borstsparende operaties bij niet voelbare tumoren waarvoor een lokalisatie nodig is. De meeste patiënten komen voor de nieuwe techniek in aanmerking.

“De radioloog plaatst met behulp van echo- en röntgenbeelden het zaadje in de tumor. Dit gebeurt onder een plaatselijke verdoving waardoor de patiënt er meestal niet veel last van heeft. Het plaatsen van het Pintuition-zaadje is een kleine ingreep en gebeurt vlak voor de operatie”, vertelt radioloog Heleen de Bruin.

Duurzamer

De afgelopen jaren werkte VieCuri met radioactieve jodiumzaadjes voor de lokalisatie van tumoren. Echter, het werken met radioactief materiaal was nogal belastend, zowel voor de patiënten als het ziekenhuis. Met de Pintuition techniek, enkele jaren geleden ontwikkeld oor Sirius Medical, is daar geen sprake meer van. “Het is te vergelijken met een parkeersensor in je auto. De detector geeft met piepjes aan wanneer je precies boven het magnetische zaadje bent”, aldus Schok.

Hoewel het VieCuri naar eigen zeggen het eerste Limburgse ziekenhuis is dat de Pintuition techniek standaard inzet, wordt het in Nederland al langer toegepast, onder andere bij het Antonius, Tjongerschans en Zaans Medisch Centrum.