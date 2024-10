‘Verpleegkundigen zijn echt de spil in het zorgproces’

Tijdens de tweede editie van de ICT&health World Conference – 28-30 januari in Maastricht - worden weer de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zorginnovatie besproken en ideeën uitgewisseld, om zo samen de zorg van de toekomst te creëren. Het programma is gericht op een brede groep professionals, waaronder beleidsmakers, bestuurders en zorgprofessionals. Dit jaar staat de derde congresdag daarnaast in het teken van verpleegkunde en innovatie.

Eén van de sprekers op het congres is zorginnovatie-strateeg Lucien Engelen. Samen met Marjolein Heemels, Directeur Verpleegkunde van het Maastricht UMC (MUMC+) en Mick Olvers, verpleegkundige, projectleider Professionele Zeggenschap en voorzitter van de Verpleegkundige Adviesraad van het MUMC+ organiseert Engelen een dagprogramma voor verpleegkundigen tijdens de ICT&health World Conference 2025.

Groeiende uitdagingen

De zorg wordt steeds complexer, terwijl het tekort aan verpleegkundigen snel groeit. “Daar kunnen we twee dingen aan doen”, stelt Engelen. “Meer verpleegkundigen opleiden en de werkefficiëntie van verpleegkundigen vergroten. Dat betekent niet dat verpleegkundigen harder moeten werken, want ze werken al ontzettend hard. Maar 40 procent van hun tijd gaat op aan de registratie van gegevens.”



Met technologie kun je die administratieve last terugdringen, waardoor meer ruimte ontstaat voor het verlenen van zorg”, benadrukt Engelen. “Daarnaast kunnen technologische oplossingen helpen bij het verlenen van zorg buiten het ziekenhuis, wat in de toekomst waarschijnlijk steeds vaker zal gebeuren.”



Om dit soort verschuivingen mogelijk te maken, is het volgens Engelen essentieel dat verpleegkundigen begrijpen hoe nieuwe technologieën in elkaar steken. Het bezoeken van de ICT&health World Conference 2025 helpt daarbij. “Verpleegkundigen zijn uiteraard tijdens het hele congres welkom, maar we weten dat zij vaak niet zomaar drie dagen werk kunnen missen. Daarom streven we er naar om de meest belangrijke verpleegkundige inhoud te concentreren op een dag.”

Van elkaar leren

Het internationale karakter van het congres biedt verpleegkundigen daarnaast de kans om ideeën uit te wisselen met buitenlandse collega’s. Hoewel verpleegkundig werk wereldwijd veel overeenkomsten heeft, blijft er volgens Olvers genoeg over om van elkaar te leren: “In Nederland hebben we sterke ontwikkelingen doorgemaakt op het gebied van passende verpleegkundige zorg. Denk aan het verminderen van onzinnige zorg, Evidence Based handelen en het inzetten op preventie, wat er potentieel toe kan leiden dat patiënten in de toekomst minder zorg nodig hebben. Digitale zorginnovaties spelen hierin een cruciale rol.”



Verder kunnen Nederlandse verpleegkundigen veel leren van hun internationale collega’s, vooral als het gaat om het laten horen van hun stem om het vak te verbeteren en te laten innoveren. Olvers hierover: “Professionele zeggenschap dus. In veel landen werken verpleegkundigen al met en in organisatiebrede zeggenschapsstructuren, waarmee zij verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van zorg. Dit loopt van de afdeling tot aan de bestuurstafel. Tijdens het congres zullen we hier dieper op ingaan.”

Ingrijpende verandering

De digitale zorgtransformatie betekent voor verpleegkundigen een ingrijpende verandering in de manier waarop zij zorg verlenen, communiceren en hun dagelijkse taken uitvoeren, voegt Heemels toe. Dit omvat de integratie van technologieën zoals elektronische patiëntendossiers (EPD), telezorg, digitale monitoring en kunstmatige intelligentie in het zorgproces.



“De uitdaging ligt erin om digitale middelen te integreren zonder de menselijke kant van de zorg te verliezen. Bij het omarmen van digitale innovaties moet daarom ook oog zijn voor de warme kant van ons beroep.” Kortom, de digitale zorgtransformatie vereist dat verpleegkundigen zich aanpassen aan een steeds technologischer zorgomgeving, terwijl ze hun centrale rol in de persoonlijke zorg behouden.

Lees het hele artikel in ICT&health 5, die op 25 oktober verschijnt. Of klik hier om je te registreren voor de ICT&health World Conference 2025.