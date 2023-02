Present verbetert veiligheid bij toedienen medicatie

Heleen Griffioen is als bestuurder bij Present (actief in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden) onder meer verantwoordelijk voor de Zorg & Kwaliteit binnen de organisatie. Zij benadrukt dat medicatieveiligheid hoort bij het veilige zorg leveren aan de bewoners van de organisatie.

Kwaliteitsverpleegkundige Niesje Donkersloot-van Rees beaamt dit: “Als bewoner van Present moet je erop kunnen vertrouwen dat de medicatie op een juiste manier wordt aangereikt, toegediend en geregistreerd. De bewoner geeft dit stukje vertrouwen aan ons. Wij willen dit ook op een zo veilig mogelijke manier uitvoeren.”

Medeye moet bijdragen aan die veiligheid, stellen Griffioen en Donkersloot-van Rees. Het geautomatiseerde medicatiesysteem wordt sinds 2016 gebruikt in Nederlandse zorginstellingen. Eerst in de cure, later ook de care. Het controleert of de juiste medicatie voor een patiënt of cliënt wordt toegediend, onder meer door een controle van het elektronische voorschrijfsysteem (EVS). MedEye is ontwikkeld door de Nederlands-IJslandse startup Mint Solutions.

Dubbele controle risicovolle medicatie

Een bekend knelpunt in de (ouderen)zorg is de dubbele controle bij risicovolle medicatie. Daarbij controleert een tweede persoon of het juiste medicijn gegeven wordt. Deze dubbele controle is soms moeilijk uitvoerbaar, vooral door een krappe personeelsbezetting. MedEye neemt die tweede controle over waar mogelijk. “Het levert ook gebruiksgemak op voor onze collega’s, want altijd een tweede collega in de buurt hebben voor de dubbele controle is onmogelijk”, stelt Griffioen.

Volgens Donkersloot-van Rees is het prettig dat hierdoor een tweede verzorgende/verpleegkundige niet meer nodig is: “Het is efficiënter dat de dubbele controle door MedEye kan, want zelfs met een dubbele controle door een tweede verzorgende/verpleegkundige konden fouten niet altijd voorkomen worden. Dus het levert niet alleen tijd op, maar het is ook nauwkeuriger.”

Tussentijds aanpassen

Een ander knelpunt in de ouderenzorg is volgens Griffioen en Donkersloot-van Rees het tussentijds aanpassen van de medicijnzakjes bij een voorschriftwijziging van de arts. Present werkt met multidose medicijnzakjes, waarbij verschillende medicatie in één zakje is verpakt. “Voorheen moesten we dat met twee collega’s controleren, om het juist tabletje eruit te halen”, vertelt Donkersloot-van Rees. “Nu kunnen we dit alleen afhandelen met de ondersteuning van de MedEye-scanner. Dat werkt tijdbesparend en is ook veel veiliger.”