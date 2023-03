Primeur met augmented reality bril

De Goede, die deze ingreep uitvoerde, spreekt van een geslaagde test met de augmented reality bril. “Met behulp van de bril kan ik de planning van de operatie raadplegen en zijn er verschillende opties voor de plaatsing van de prothese te bekijken, nog voor ik deze definitief positioneer.”

Bij deze bril gaat het om een Microsoft Hololens die voorzien is van speciale software, die de echte beelden combineert met virtuele beelden. Augmented reality is uit te leggen als een ‘toegevoegd laagje aan de werkelijkheid’. De Goede ziet hetzelfde als anders, maar kan daarop informatie projecteren. Tevens kan met de bril, zoals gezegd, een live verbinding gecreëerd worden om collega’s op afstand mee te laten kijken.

Schouderprothese

Ten behoeve van heup- en knieprotheses is deze techniek al eerder in gebruik genomen maar het was voor het eerst dat er met behulp van de bril een schouderprothese geplaatst werd. “Aan de hand van onze feedback wordt de software nu verder geoptimaliseerd, waarna die overal in gebruik genomen kan worden. In de toekomst moet het ook mogelijk worden om via de bril bijvoorbeeld het specifieke behandelplan van de betreffende patiënt te projecteren”, aldus De Goede.

Augmented reality

Bij Philips verwacht men dat AR de zorg de komende tijd definitief gaat veranderen. Ziekten zouden dankzij deze technologie nauwkeuriger en minder invasief behandeld kunnen worden. In noodgevallen kunnen mensen overal ter wereld met visuele aanwijzingen door procedures worden geloodst. Dankzij de Anatomy Projector, een augmented reality (AR) device die ontwikkeld is in het Radboudumc, kunnen chirurgen nauwkeuriger opereren.

Voor een chirurg die op microscopische schaal moet opereren is nauwkeurigheid erg belangrijk. Door, tijdens een operatie, met behulp van augmented reality, relevante informatie zoals bloedvaten te projecteren op de huid van de patiënt, kan de chirurg nauwkeuriger opereren