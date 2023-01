Augmented reality verandert zorg definitief

“Op een dag kan iedereen iemands leven redden met augmented reality”, stelt Atul Gupta. Nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, cloud en met name augmented reality (AR) gaan volgens hem zelfs voor een revolutie zorgen in de gezondheidszorg.

“Bij Philips zetten we ons in om het leven van 2,5 miljard mensen per jaar te verbeteren voor 2030, waaronder 400 miljoen mensen in achtergestelde gemeenschappen. Technologieën zoals AI, AR, en andere hoopvolle ontwikkelingen zoals cloud en robotica spelen daarbij een belangrijke rol. Ze helpen je met tijdige toegang tot de juiste zorg, ongeacht waar je woont.”

Mogelijkheden AR verrassend groot

De mogelijkheden van toegevoegde realiteit groeien razendsnel. Iemand kan bijvoorbeeld met AR volledig gecoacht worden tijdens een reanimatie met een AED. Met een speciale bril wordt de hulpverlener bijvoorbeeld visueel getoond waar de patches op de borst precies moeten worden geplaatst. Tevens krijgt hij of zij andere visuele feedback waardoor iemand foutloos door het proces kan worden geloodst.

Maar AR biedt artsen ook de kans om op nieuwe manieren in ons lichaam te kijken en ons nauwkeuriger dan ooit te behandelen. En dat zelfs vanaf de andere kant van de wereld! AR ofwel aanvullende realiteit, combineert bestaande beelden met door de computer gegenereerde beelden en overvleugelt qua toepassingsmogelijkheden langzaam maar zeker VR.

Hologram

Met AR is het onder meer mogelijk om op basis van data uit een CT-scan of MRI-scan een hologram te maken dat met de patiënt kan worden besproken. Zo’n hologram is een vrij precieze, virtuele kopie van de hersenen van de patiënt, die ook kan helpen bij een operatie. Als tijdens een operatie bijvoorbeeld een hologram op het hoofd van de patiënt geprojecteerd wordt, krijgt de chirurg meer zicht op de gevaarlijke structuren en zones in het gebied waar hij opereert.

Volgens Gupta is AR echter véél meer dan een hologram. “Je kunt met AR voor iedere medewerker in de OK een virtueel scherm creëren op maat, waardoor iedereen zich volledige op de patiënt kan richten. Tevens worden dankzij AR steeds meer non invasieve ingrepen mogelijk omdat er meer kan worden gevisualiseerd.”

Augmented reality brengt zorg overal

Zeer belangrijk is volgens Gupta dat AR medische zorg op elke plek ter wereld toegankelijk kan maken. Hij geeft in een video geeft een voorbeeld van een verloskundige in een ontwikkelingsland die via een remote-systeem op afstand wordt geadviseerd door een specialist. In het geval van complicaties kan hij of zij de verloskundige zelfs op visuele wijze begeleiden bij een complexe bevalling. En de genoemde mogelijkheden zijn nog maar het topje van de ijsberg, de mogelijkheden van AR zullen in combinatie met robotisering, AI en cloud – de zorg blijvend veranderen en zeker bijdragen aan de zo broodnodige zorgtransformatie.