Rijnmondse huisartsen omarmen baanbrekende app Digizorg

Wat deze samenwerking tussen de huisartsen en Digizorg zo uniek maakt, is het brede draagvlak. Naast de participatie van ziekenhuizen, ouderenzorgaanbieders en Star-shl (medische diagnostiek), betreft de samenwerking nu ook de zes huisartsenorganisaties Cohaesie, Haringvliet, Hoeksewaard,

Ridderkerk, Zonboog en Rijnmond Dokters. Dit initiatief richt zich zodoende in de praktijk op meer dan 1,2 miljoen burgers in de regio Rijnmond.

Dirk Schraven, lid van het Raad van Bestuur van het Erasmus MC en voorzitter van de Digizorg stuurgroep: “Door zich aan te sluiten bij Digizorg, dragen deze huisartsenorganisaties bij aan een baanbrekend initiatief dat de digitale gezondheidszorg in onze regio kan transformeren. Dit versterkt de samenwerking tussen de 1e lijn, VVT en gespecialiseerde zorg, en onderstreept het unieke karakter van Digizorg.”

Gebruiksvriendelijk

Digizorg brengt digitale zorg binnen handbereik van patiënten door een app die het zorgaanbod van diverse zorgverleners op een laagdrempelige manier combineert. Hiermee krijgen patiënten eenvoudig toegang tot het digitale zorglandschap en worden zij ondersteund met informatie en voorlichting gedurende hun zorgtraject. Merel Backers, voormalig patiënt bij Erasmus MC, is de grondlegger van het nieuwe opvallend complete en gebruiksvriendelijke digitaal platform, en heeft deze slimme complete tool eigenhandig op haar smartphone ontwikkeld. Ze vond tijdens haar behandeltraject de info te versnipperd en besloot daarom zelf een overkoepelend platform te ontwikkelen dat praktischer en gebruiksvriendelijker is.

Digizorg is domein overstijgend

Het gaat om de domein overstijgende app Digizorg, die nu in de regio Rijnmond verder uitgerold wordt. Samen met een team van gedreven specialisten werkt Merel gestaag verder aan de uitbouw van dit digitaal platform, dat potentie heeft om de gezondheidszorg te transformeren. Haar initiatief werd in Erasmus MC al omarmd. En nu hebben dus ook diverse Rijnmondse huisartsenorganisaties toegezegd om mee te werken aan de verdere ontwikkeling van deze belangrijke nieuwe app. Daarvoor werd onlangs een handtekening gezet om de samenwerking te bekrachtigen.

Aad van ’t Hof, algemeen directeur Rijnmond Dokters laat weten dat het voor huisartsen en hun

organisaties cruciaal is om deel te nemen aan Digizorg. “Een digitaal zorgplatform biedt huisartsen de mogelijkheid tot efficiëntere communicatie met patiënt en andere zorgverleners. We denken dat Digizorg de sleutel kan worden tot geïntegreerde en verbeterde gezondheidszorg.”

Dominiek Rutters, directeur-bestuurder van Cohaesie vult aan: “Digizorg zorgt voor betere

beschikbaarheid van informatie en geeft patiënten meer regie over hun gezondheid. Het

aanbieden van een gecentraliseerde toegangspoort, zoals Digizorg levert patiënten op termijn heel veel op en verbetert de communicatie tussen eerstelijns en tweedelijns zorg.