’s Heeren Loo: ‘Innovatie moet business as usual worden’

Innovatie moet business as usual worden. Dat is het streven van Marieke van de Kerkhof, landelijk manager innovatie bij ’s Heeren Loo. Zij en haar team hebben al succes geboekt in het vergroten van de diagnostische toolkit van gedragswetenschappers bij de landelijke aanbieder van gehandicaptenzorg, vertelt Van de Kerkhof in ICT&health 1. Met de digitale HUME-oplossing van Mentech kunnen zij de herkomst van onbegrepen gedrag van cliënten beter in kaart brengen en zo dit gedrag beperken of voorkomen.

Met locaties in 16 regio’s is ’s Heeren Loo een van de grootste Nederlandse aanbieders van gehandicaptenzorg. Op innovatiegebied timmert de zorgaanbieder al jaren aan de weg. Om cliënten het goede leven te bieden waar zij recht op hebben, en zorgprofessionals een waardevolle werkomgeving. Dat uit zich onder meer in de inzet van sociale robots, maar ook met een oplossing zoals Mentech’s HUME.



Via sensoren in een sok meet het HUME-systeem stress(-opbouw) en visualiseert dit in een overzichtelijk dashboard. Dit geeft zorgprofessionals inzicht in het stressniveau van een cliënt. Door een vroegtijdige waarschuwing kunnen zij eerder reageren en escalatie voorkomen. Ook kan inzicht in spanningsopbouw van de medewerker helpen om zelf beter met stressvolle situaties om te gaan, uiteindelijk om uitval te voorkomen.

Technologische ondersteuning

De gehandicaptenzorg is mensgericht, maar het verrijken van levens van cliënten en het werk van zorgprofessionals vergt steeds meer technologische en digitale ondersteuning, stelt Van de Kerkhof in gesprek met ICT&health. “Wij pakken hier kansen met als uitgangspunt ‘high tech, high touch’: een partnerschap tussen mens en technologie.”



Mentech onderschrijft bovengenoemde kansen en uitdagingen, stelt CEO en oprichter Erwin Meinders. “Wij zijn gestart als sociaal bedrijf om mensen met onbegrepen gedrag te helpen: een kwetsbare groep wiens gedrag vaak leidt tot escalatie, zelfbeschadiging of onderprikkeling. De impact op hen, op zorgprofessionals en verwanten is groot. ’s Heeren Loo was in 2018 een van de eerste zorgaanbieders die samen met ons aan de ontwikkeling van zo’n oplossing ging werken.”

Meer inzicht

Het uitgangspunt was meer inzicht geven in de oorsprong van onbegrepen gedrag, voegt Reon Smits toe, CTO en medeoprichter van Mentech: objectief, middels technologie. “Met de inzet van software, AI en stressherkenning kwamen we uiteindelijk tot een oplossing die uitmondde in de HUME.”



Bij ’s Heeren Loo ligt de inzet van HUME nu op mensen met een ernstig meervoudige beperking, die sowieso moeite heeft met zich uit te drukken, en de middengroep van mensen met een matig verstandelijke beperking met probleemgedrag. De HUME is volgens Van de Kerkhof de thermometer die helpt om het spanningspatroon te begrijpen in relatie tot de context.

Goede casus

Een goede casus: in Wekerom ging een cliënt naar de dagbesteding, maar ’s avonds thuis waren er vaak uitbarstingen. Het betrokken team dacht dat de dagbesteding te veel was en wilde dit afbouwen, terwijl dagbesteding juist moet leiden tot het gewenste mooie leven voor de cliënt. De HUME toonde dat de spanningsopbouw zat in de route naar en van de dagbesteding.



“Letterlijk door het vermijden van een bepaald kruispunt, werden die uitbarstingen voorkomen”, vertelt Van de Kerkhof. “In lang niet alle casussen is het zo duidelijk, maar de combinatie van objectieve metingen, context en interpretatie van de betrokken zorgmedewerkers en wellicht ook verwanten, kan enorm helpen om onbegrepen gedrag beter te begrijpen.”

Lees het hele artikel in ICT&health 1, die halverwege februari verschijnt.