HagaZiekenhuis innoveert met slimme bril op OK

De slimme bril is uitgerust met zowel visuele als auditieve verbindingen, wat het mogelijk maakt voor collega’s om realtime mee te kijken en met de chirurg te communiceren. Deze live streams zijn beschikbaar op de beeldschermen in de operatiekamer en kunnen eveneens vanaf afstand worden gevolgd via een veilige online omgeving of een applicatie.



Deze functionaliteit biedt chirurgen de mogelijkheid om vragen te stellen aan experts op afstand en om beelden te ontvangen die specifieke aspecten van de operatie verduidelijken. Chirurg Pieter Jan van Huijstee licht toe op de website van het HagaZiekenhuis: “In het verleden moest een teamlid in de operatiekamer telefonisch beschrijven wat er gebeurde, terwijl ik de telefoon bij mijn oor hield. Het is evident efficiënter om simpelweg via de applicatie of de computer mee te kunnen kijken, terwijl ik de slimme bril draag.”

Hogere efficiëntie op OK

Naast de verbetering van de communicatie heeft de ‘slimme bril’ eveneens de efficiëntie van operaties verhoogd. Deze technologie maakt het mogelijk voor het gehele medische team om, via de beeldschermen, de voortgang van de operatie op de voet te volgen. Pieter Jan van Huijstee illustreert dit met een voorbeeld op de website van het HagaZiekenhuis: “De anesthesioloog kan onmiddellijk reageren op onverwachte bloedingen of mijn handelingen observeren zonder dat ik mondelinge instructies hoef te geven. Bovendien verbetert de begripsvorming van coassistenten over de gang van zaken tijdens de operatie. Dit heeft geresulteerd in een toegenomen teambetrokkenheid, wat bijzonder positief is.”

De ‘slimme bril’ vervult eveneens een essentiële rol bij het opleiden van arts-assistenten. Zij kunnen, voorzien van de slimme bril, zelfstandig operaties uitvoeren terwijl een ervaren chirurg zoals Van Huijstee op afstand toezicht houdt. Dit draagt bij aan de overgang van begeleid opereren naar volledig zelfstandige operaties. Bovendien faciliteert de bril de uitwisseling van medische kennis met professionals wereldwijd, waardoor zij operaties van begin tot eind kunnen volgen.

Recentelijk hebben zelfs verpleegkundigen de mogelijkheid gekregen om maandelijks een operatie bij te wonen via de ‘slimme bril’. Dit heeft hun begrip van de situatie van de patiënt na de operatie aanzienlijk verbeterd, wat heeft bijgedragen aan een verhoogde kwaliteit van zorg.

Slimme bril verovert medische wereld

De ‘slimme bril’ heeft de medische sector snel veroverd en wordt sinds maart 2022 officieel erkend in de digitale Kennisbank van Vilans. Hierin wordt de technologie als volgt beschreven: ‘De slimme bril is uitgerust met een ingebouwde microfoon en camera, waardoor deskundigen op afstand kunnen meekijken tijdens operaties, wondverzorging en andere medische procedures. Bovendien kan de bril worden gebruikt voor opleidingsdoeleinden.

Een van de eerste toepassingen was dat een chirurg op afstand mee kon kijken bij wondverzorging. In dit geval was de medewerker die de wondverzorging degene die was uitgerust met een slimme bril. Recente ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat deze technologie nu zelfs wordt ingezet in de farmaceutische sector. Een opvallende primeur was er nog onlangs voor de ziekenhuisapotheek van het Albert Schweitzer Ziekenhuis waar sinds kort een hololens, een bepaald soort slimme bril, werd toegepast bij de medicijnbereiding.

Toevoegen augmented reality

Het HagaZiekenhuis bevindt zich nu ook in de voorhoede van het gebruik van de ‘slimme bril’ op de operatiekamer en blijft deze technologie inzetten ter ondersteuning van chirurgen en voor trainingsdoeleinden. Zeker is dat de mogelijkheden steeds groter worden en bijvoorbeeld de toevoeging van augmented reality aan de slimme bril steeds beter mogelijk wordt. Onlangs had orthopeed Wilmar de Goede hiermee zelfs een Europese primeur, toen hij in het St. Jans Gasthuis Weert een schouderprothese plaatste met behulp van een ‘slimme bril’ voorzien van augmented reality-technologie.