Slimme bril toegevoegd aan digitale kennisbank

In mei 2022 ging de Kennisbank Digitale Zorg van Vilans live. Inmiddels wordt er in hoog tempo informatie toegevoegd over digitale technologie in de zorg. Het gaat niet alleen over technische info maar ook over de bijbehorende kosten van betreffende technologie. Een recente toevoeging was medio augustus 2022 de bedsensor. Nu staat dus met ingang van 5 oktober 2022 ook de slimme bril (smart glass) ruimschoots omschreven in de kennisbank. De digitale kennisbank levert een infrastructuur voor kennis over best practices, lopende projecten, waardebepaling uit onderzoek en financieringsmogelijkheden.

Ervaringen met smart glass

In Nederland is al veel ervaring opgedaan met de inzet van de slimme bril. In Zuyderland worden slimme brillen sinds augustus 2021 bijvoorbeeld breed ingezet. Door het gebruik van slimme brillen kunnen collega`s, studenten of experts op afstand direct meekijken tijdens een operatie of op de polikliniek. Daarvoor zijn de brillen voorzien van camera’s, een microfoon en geluid en worden de beelden via een livestream ter beschikking gesteld. Ook bij Treant Zorggroep zijn ze enthousiast over de slimme bril en worden ze breed ingezet bij het begeleiden van wondzorg op afstand. Tevens komen er positieve geluiden over deze expertisebril uit het onderwijs.

Discussie over slimme bril

Niet overal is het enthousiasme over de slimme bril even groot. Een aantal ouderenorganisaties vond de inzet nog teveel problemen geven en zag af van het gebruik. Zoals veel organisaties begon bijvoorbeeld ook Omring een aantal jaren geleden enthousiast met het op afstand werken met een slimme bril. Maar in de praktijk bleek deze toch lastiger te gebruiken dan verwacht. Dit blijkt uit een interview met Hanneke Bonfrer van Omring in het vakblad van ICT&health. “We merkten al tijdens de experimentele fase dat aan de slimme bril op dat moment nog zoveel beperkingen en bezwaren kleefden, dat hij niet aansloot bij de vraag vanuit medewerkers. Te omslachtig en complex en als medium te beperkt inzetbaar.” Bij Omring gebruikt men daarom nu in plaats van slimme bril liever smartphones en camera-instellingen.

Maatwerk vereist

Maar er zijn ook tal van organisaties wel positief over deze mogelijkheid, in de praktijk blijkt de inzet ervan dan ook vooral maatwerk te zijn. Zo word bij TanteLouise de slimme bril inmiddels al op vijf locaties ingezet. En is het de bedoeling dat de slimme bril op alle vijftien locaties van de zorginstelling gebruikt gaat worden.

Zeker is dat een slimme bril een aantal voordelen biedt. In de kennisbank staat bijvoorbeeld: “Dankzij de bril kunnen de handen vrij zijn tijdens het zorgmoment. Verzorgenden of verpleegkundigen in opleiding of training kunnen ook meekijken voor leerdoeleinden. In sommige gevallen kan er ook nog informatie, zoals informatie over de cliënt, hulpmiddelen of vitale functies, op de brillenglazen getoond worden.

Een relativering staat er ook: ‘De inzet van de slimme bril betekent wél een nieuwe manier van werken en dat vraagt de nodige aandacht. Er moeten bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden over locatie van de bril, wie de bril oplaadt, goede afspraken worden gemaakt met deskundigen voor het meekijken alsook het borgen in nieuwe werkprocessen.’ Ofwel: het gebruik van slimme bril kan in de praktijk goed werken, maar het is best nog een behoorlijke operatie om dit te realiseren. In de Kennisbank Digitale Zorg kunt u over de inzet van deze technologie meer lezen en ook zicht krijgen op de zachte en harde kosten die bij het inzetten van zo’n slimme bril horen.