Spaarne Labs is een broedplaats voor zorginnovatie

Medewerkers van het Spaarne Gasthuis die een idee hebben moeten weten dat Spaarne Labs niet alleen maar ogen en oren heeft voor zorginnovatie. Dat betekent dat ook ideeën die niet specifiek over zorgtoepassingen gaan, serieus genomen worden. Denk bijvoorbeeld aan een innovatieve oplossing voor zoekgeraakte spullen of aroma-ontspanningstherapie na een operatie.

“De ideeën hoeven niet binnen bepaalde thema’s te vallen of te voldoen aan allerlei eisen. En dat maakt Spaarne Labs uniek. We willen een ziekenhuis creëren dat meebeweegt met de mensen die willen meedenken en doen”, zegt Mindy Asamoah, experimentenleider bij Spaarne Labs.

Spaarne Labs faciliteert zorginnovatie

Een mooi voorbeeld hoe Spaarne Labs zorginnovatie ondersteunt is een project van zorgorganisatie Zorgbalans voor het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. Spaarne Labs heeft dat project, samen met Ground8, begeleid en ondersteund. Zorgbalans was op zoek naar een innovatieve oplossing voor de almaar groeiende zorgvraag, onder andere veroorzaakt door de vergrijzing.

“Ons doel was om een gezamenlijke ambitie te ontwikkelen om de zorgvraag van kwetsbare ouderen boven de 75 jaar terug te dringen. Hoe kunnen we voorkomen dat ze in het ziekenhuis belanden? En hoe bespoedigen we de uitstroom?”, aldus Mindy Asamoah.

Tijdens een bijeenkomst, noem het een brainstorm sessie, werden op een experimentele manier ideeën uitgewisseld en besproken met als doel tot een innovatieve oplossing te komen. “Tijdens dit experiment kropen we in de huid van de oudere doelgroep, in plaats van te denken vanuit wat wij willen aanbieden – de zogeheten design thinking methode”, vertelt Dora van den Berg, strategisch adviseur bij Zorgbalans.

Geslaagd experiment

Dat experiment slaagde. Tijdens de sessie borrelden allerlei (innovatieve) ideeën op om het probleem van de groeiende zorgvraag aan te pakken. Zoals het verbeteren van de infrastructuur in de wijk, of het versnellen van de uitstroom van oudere patiënten door nauwer samen te werken.

Belangrijk was echter de conclusie dat door het experiment de blik van de aanwezige zorgprofessionals verbreed werd. Voor het Spaarne Gasthuis is het succes van Spaarne Labs het bewijs dat de aanpak werkt en dat ze op de goede weg zitten.