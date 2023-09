In een recente ontwikkeling in de zorgsector wordt de spraaktechnologie van Attendi geïntegreerd in Nedap’s softwareplatform voor de zorg, Ons®. Deze integratie, die later dit jaar beschikbaar wordt, belooft zorgprofessionals in Nederland te ondersteunen met hun dagelijkse taken.

Efficiëntieverbetering voor Zorgverleners

Attendi, recentelijk onderscheiden met de ActiZ-WTDM Innovatieprijs 2023 voor hun spraakgestuurde oplossing, biedt geavanceerde spraakherkenning en spraak-naar-tekst modellen die specifiek zijn getraind voor de zorgsector. Een opvallende functie is de ‘Schrijfhulp’, momenteel in bètatesting bij verschillende zorginstellingen. Deze functie vertaalt gesproken taal automatisch naar duidelijke rapportages, wat resulteert in tijdsbesparingen en nauwkeurigere verslagen.

Praktische Toepassing voor Zorgverleners

Ons® is een software-suite in de zorg die administratieve taken vereenvoudigt en zorgprofessionals meer tijd geeft voor directe zorgverlening. Attendi’s Schrijfhulp zal beschikbaar zijn via mobiele dossier-apps op iOS en Android, met plannen voor een webapplicatie in de toekomst.

Het partnerschap zal de komende maanden worden getest en verfijnd door toonaangevende zorgorganisaties voordat het wordt uitgebreid naar andere geïnteresseerde zorginstellingen in februari 2024. Attendi onderscheidt zich door technologische innovatie, maar ook door aandacht te besteden aan de professionele ontwikkeling van zorgprofessionals op het gebied van rapporteren.

Opkomende Trend in de Zorg

Spraakgestuurd rapporteren is een opkomende trend in de zorg, omdat het aantoonbaar efficiënt is. Naast Attendi zetten ook andere ontwikkelaars en leveranciers Zoals Ecare zich in voor deze technologie. Zorgmedewerkers kunnen met deze technologie gesproken verslagen automatisch omzetten in goed leesbare professionele rapportages. Deze benadering wordt al op grote schaal toegepast door zorgorganisaties in Zuid-Limburg, zoals Sevagram, Levanto, Cicero en Vitalis-Parc Imstenrade.

Toegankelijkheid en Nauwkeurigheid

De rapportageoplossing zal aanvankelijk beschikbaar zijn op mobiele apparaten, met latere uitbreiding naar webgebaseerde toepassingen via de Microfoon. Deze microfoon maakt het mogelijk om nieuwe ontwikkelingen eenvoudig beschikbaar te stellen aan zorgprofessionals, waaronder de eerder genoemde Schrijfhulp, die automatisch spreektaal omzet in leesbare rapportages. De Microfoon is geïntegreerd met domeinspecifieke speech-to-text modellen, wat resulteert in nauwkeurige teksten die relevant zijn voor verschillende zorgdomeinen.