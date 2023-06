Subsidie en innovatiekrediet helpt longpatiënten

De opbrengst van de financieringsronde wordt gebruikt om de varieerbare medicatietoediening platformtechnologie van Gilbert door te ontwikkelen in een nieuwe, slimme precisie inhalator, met gebruikmaking van haar gepatenteerde elektro-hydrodynamische atomisatie technologie (EHDA ofwel electrospray). Dit biedt de mogelijkheid om de werkzaamheid van behandelingen voor longpatiënten aanzienlijk te verbeteren en om de druk op het zorgsysteem te verlichten.

Respiratoire zorg longpatiënten

Gilbert is een opkomende speler (pdf) op het gebied van medische hulpmiddelen voor respiratoire zorg, en wil een baanbrekende oplossing bieden voor precisie toediening van geavanceerde geneesmiddelen aan de longen. De electrospray inhalatoren genereren een varieerbare, monodisperse aerosol, waarmee een hoge concentratie van het medicijn kan worden gedeponeerd in de aangedane gebieden van de luchtwegen.

Aanvullend doel is om uiteindelijk de systemische toediening (oraal, i.v., subcutaan) van kostbare behandelingen te vervangen door lokale toediening via inhalatie, om de resultaten voor patiënten met moeilijk behandelbare longaandoeningen, maar ook andere aandoeningen, te verbeteren en zorgkosten te verlagen.

Prof. Dr. P.N.R. (Richard) Dekhuijzen, emeritus-hoogleraar longziekten, Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen licht toe: “Chronische longziekten zijn wereldwijd nog altijd de derde oorzaak van overlijden en invaliditeit. De huidige generatie inhalatoren zijn het resultaat van tientallen jaren onderzoek, ontwerp en innovatieve techniek, en hebben in die tijd wereldwijd de kwaliteit van leven van honderden miljoenen mensen verbeterd. Er bestaan nog steeds aanzienlijke uitdagingen wat betreft innovatie en verbetering van gerichte medicatietoediening aan de longen.”

“De electrospray technologie heeft potentieel unieke voordelen voor patiënten wat betreft gerichte toediening via verneveling van complexere en geavanceerde geneesmiddelen voor luchtwegaandoeningen, en tevens voor pulmonale toediening van moleculen bedoeld voor andere aandoeningen in het lichaam”, vervolgt Dekhuijzen. Het eerste doel van het bedrijf is om behandelingen met antibiotica, biologicals en oncolytica te verbeteren met hun slimme precisie-inhalator, die worden ontwikkeld in samenwerking met biofarmaceutische partnerbedrijven.

Financiering

Met de transactie is het Brabant Startup Fonds ook aandeelhouder geworden, door conversie van hun start-up lening aan het bedrijf. De aandelenfinanciering van 4 miljoen euro wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) aangevuld met een innovatiekrediet van 3 miljoen euro, waarmee de totale financiering uitkomt op een bedrag van 7 miljoen euro.

Voor een medtech start-up als Gilbert Technologies een mooie motivatie om verder te gaan want dat is niet altijd vanzelfsprekend. Een jaar geleden concludeerde ondernemersorganisatie VNO-NCW in een opiniestuk op de eigen website nog dat Nederlandse technologie-startups moeilijk voet aan de grond krijgen in de Nederlandse zorgsector. De gezondheidszorg en zorgverzekeraars zouden vrij conservatief zijn en zo medtech-startups belemmeren in hun mogelijkheden.

Groeispurt naar klinische fase

Maurits Huigen, CEO van Gilbert reageert: “Het is een voorrecht dat onze nieuwe, gerespecteerde partners zich aansluiten bij onze missie om de behandeling van longpatiënten revolutionair te veranderen. We kijken uit naar de aankomende groeispurt, waarbij we als bedrijf via de klinische fase uiteindelijk in de commerciële fase willen komen door belangrijke mijlpalen te bereiken in de ontwikkeling van onze precisie inhalator én in de samenwerking met farmaceutische bedrijven voor de eerste toepassing van het apparaat met een geneesmiddel.”

Ron Maurer, partner bij DeepTechXL: “We zijn verheugd deze investeringsrondes te leiden en te investeren in de verdere ontwikkeling van de EHDA-technologie. Dit doen we met steun van onze Nederlandse en internationale netwerkpartners. Met deze investering kan Gilbert de ontwikkeling van haar intelligente precisie inhalator versnellen en significante maatschappelijke impact maken door de kwaliteit van leven te verbeteren van het wereldwijd groeiende aantal longpatiënten.”