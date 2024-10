Techcoaches versterken zorgteams bij ZuidOostZorg

ZuidOostZorg is het afgelopen jaar gestart om zogeheten ‘techcoaches’ in te zetten. Deze coaches ondersteunen zorgteams bij het inzetten en gebruiken van technologische hulpmiddelen. Op die manier moet worden geborgd dat succesvolle hulpmiddelen ook daadwerkelijk kunnen worden ingezet door de zorgverleners. De cliënt krijgt daardoor de beste zorg die goed aansluit bij het welzijn en de zelfstandigheid van de cliënt.

De techcoaches zijn de eigen zorgverleners van ZuidOostZorg die naast hun reguliere taken collega-zorgverleners helpen met vragen over de inzet van technologische hulpmiddelen en het stimuleren van het gebruik hiervan. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van een medicijndispenser, een muziekkussen of een robothond.

Techcoach voor betere resultaten

ZuidOostZorg is gestart met een experiment waarbij vier collega’s ieder acht uur per week werden ingezet als techcoach. Dat werd een nieuwe rol binnen de organisatie. Omdat dit een nieuwe rol was, kostte het tijd om samen te zoeken en te ontdekken. Techcoaches werden meegenomen in de visie op technologische hulpmiddelen binnen ZuidOostZorg, maar ook in de complexiteit van implementatie en beheer. Door hun ervaring en kennis als zorgverlener, konden ze het gebruik van technische hulpmiddelen goed vertalen naar de dagelijkse praktijk.

De techcoaches zijn op verschillende afdelingen aan de slag gegaan, waarbij ze nauw samenwerkten met de eerstverantwoordelijke verzorgende (EVV’er). Samen bespraken ze verschillende praktijksituaties waarbij ze opzoek gingen naar de kern van het probleem en welk technisch hulpmiddel een oplossing kan bieden. Vaak waren de casussen gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid of het verminderen van probleemgedrag. Daarbij stond altijd de cliënt centraal, met oog voor zijn of haar situatie en verhaal. De rol van de techcoach was adviserend en meedenkend, zonder het zorgproces over te nemen. Dit zorgde volgens ZuidOostZorg soms wel voor een langere doorlooptijd, maar leidde uiteindelijk tot betere resultaten.

Benaderen als interventie

Het inzetten van technologische hulpmiddelen werd als een interventie benaderd, waarbij duidelijke doelen werden gesteld, geobserveerd en gerapporteerd. Dit stelde het team in staat om te evalueren of de technologie daadwerkelijk van meerwaarde was. Zo niet dan werd het proces opnieuw gestart om verder te zoeken naar een passende oplossing. Een belangrijk aspect van de begeleiding was het omgaan met veranderingen in de organisatie en eventuele weerstand tegen het gebruik van de middelen.

Gedurende het afgelopen jaar hebben de techcoaches meer dan 75 praktijksituaties onder de loep genomen met betrekking tot de inzet van technologische hulpmiddelen. Het blijkt dat zorgteams ervaren dat de techcoaches een waardevolle aanvulling en stimulans zijn bij het gebruik van technologische hulpmiddelen. Techcoaches hebben dus een belangrijke rol gespeeld bij de verdere implementatie van technologische hulpmiddelen binnen ZuidOostZorg.

Uitbreiding techcoaches

De inzet van techcoaches wordt daarom ook uitgebreid. Voor een nog effectievere inzet worden techcoaches nauwer verbonden aan specifieke locaties van ZuidOostZorg. Door zichtbaar en herkenbaar te zijn, wordt het makkelijk als team de expertise van de techcoach in te zetten. ZuidOostZorg zet vaker technologie in om de zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Begin vorig jaar maakte ZuidOostZorg bekend dat het ging samenwerken met Ascom op het gebied van zorgdomotica. De zorginstelling maakt gebruik van de sensortechnologie oplossing, Unite SmartSense. Dit zorgt volgens de zorgorganisatie voor meer inzicht en overzicht bij zorgmedewerkers. Daarnaast wil ZuidOostZorg met deze technologie de veilige woonomgeving van bewoners verbeteren en de privacy vergroten.