Technologie als hulpmiddel om mensen te ondersteunen

De Momo App & BedSense vormen de technologische basis van de activiteiten van scale up Momo Medical, vertelt oprichter en CEO Menno Gravemaker. Hij benadrukt meteen dat bij de toepassing van deze technologie de mens voorop staat: ondersteunen van de behoeften van cliënten en zorgprofessionals.

Meer en beter inzicht

De Momo Bed-Sense is een sensorplaat die op borsthoogte onder het matras van de bewoner wordt geplaatst. De sensoren geven informatie over druk, houding en trillingen die gebundeld worden in de Momo App. Die biedt zorgprofessionals inzicht in welke bewoners veilig en rustig in bed liggen, wie onrustig is en wie dringend hulp nodig heeft – om bijvoorbeeld valincidenten te voorkomen. Behandelaren kunnen de beschikbare informatie analyseren om eventueel tot passende interventies te komen. Inmiddels worden er in Nederland (Momo is ook in het buitenland actief) zo’n 10.000 Bedsenses ingezet.

De Momo App zorgt volgens Gravemaker voor een betere nachtrust, omdat er niet meer standaard drie keer per nacht iemand komt controleren. Zorgprofessionals hebben door inzet van app meer werkplezier, minder administratie en meer inzichten in hun bewoners. Voor de organisatie betekent dit minder verloop, wat gezien het personeelsgebrek en dure zzp’ers positief uitpakt.

“We horen bijvoorbeeld van zorgprofessionals dat ze na een blessure – zoals aan een knie – eerder kunnen beginnen omdat ze minder rond hoeven te lopen”, vult Jorien de Jonge aan, marketing lead bij Momo. “En iemand die zwanger was, kon het langer volhouden. De mensen die je hebt, geven zelf aan langer te willen door werken op momenten dat dit eerder niet kon.”

Ondersteunen van zorgprofessionals

Net als Momo Medical ziet Odido Busines technologie als een hulpmiddel om mensen te ondersteunen, stelt Business development manager Zorg Dennis Klerk. “Voor Odido is het de uitdaging om zorgmedewerkers te helpen met innovatieve oplossingen en het stimuleren van de adoptie ervan. Wij kunnen techniek makkelijk naar de markt brengen, maar de uitdaging zit in het faciliteren van mensen en processen.”

De wens tot betrouwbaarheid van netwerkverbindingen tussen onder meer sensors en smartphones bracht Momo en Odido samen. Inmiddels heeft Momo Medical meer dan 1.000 smartphones met een simkaart van Odido verstrekt aan zorgorganisaties, evenals 4G-routers voor het mesh-netwerk, om altijd een betrouwbare connectie te garanderen.

