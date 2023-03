Telemonitoring gecompliceerde zwangerschap is veilig

Veel vrouwen die geconfronteerd worden met een gecompliceerde zwangerschap kampen met klachten waarvoor ze uiteindelijk in het ziekenhuis belanden. Denk aan klachten als hoge bloeddruk, gebroken vliezen of groeivertraging van het ongeboren kind. Deze opnames kunnen vaak wekenlang duren. Tijdens hun verblijf in het ziekenhuis worden dagelijks meerdere controles uitgevoerd, variërend van het meten van de bloeddruk, hartfimpjes.

Inmiddels is er voor deze vrouwen ook een goed alternatief: Thuismonitoring. Vrouwen met en verhoogd risico op zwangerschapscomplicaties meten dan zelf, thuis, de bloeddruk en andere vitale functies. Indien nodig zijn er ook systemen beschikbaar waarmee deze vrouwen zelf een hartfilmpje van het ongeboren kind kunnen maken. Deze vorm van zorg op afstand wordt onder andere al ingezet bij Meander Medisch Centrum.

Telemonitoring net zo veilig

Onderzoekers van het Erasmus MC en UMC Utrecht hebben onderzocht of thuismonitoring van gecompliceerde zwangerschappen een veilig alternatief is. Aan het onderzoek hebben in totaal 200 zwangere vrouwen meegedaan die bij het UMC Utrecht en vijf andere Nederlandse ziekenhuizen in behandeling waren. Prof. dr. Mireille Bekker (UMC Utrecht) en prof. dr. Arie Franx (Erasmus MC) onderzochten veiligheid, patiënttevredenheid en kosten van telemonitoring thuis ten opzichte van ziekenhuiszorg bij gecompliceerde zwangerschappen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat thuismonitoring een veilig alternatief is voor ziekenhuisopnames. Die bevinding wordt gestaafd door het feit dat er vier weken na de bevalling geen verschillen in mentaal en fysiek welzijn tussen de deelnemers in de telemonitoringgroep en in de controlegroep waren. De vrouwen die thuis, dagelijks, hartfilmpjes maakten en de bloeddruk controleerden waren bovendien meer tevreden.

Zorgkosten gecompliceerde zwangerschap

Wat het onderzoek ook aangetoond heeft is dat thuismonitoring bij gecompliceerde zwangerschappen tot beduidend lagere zorgkosten leidt. Doordat het aantal ziekenhuisopnames beperkt wordt, daalden de zorgkosten per patiënt met marl liefst 18 procent.

“Deze eerste gerandomiseerde studie is een hoogwaardig bewijs dat telemonitoring even veilig kan zijn als ziekenhuisopname voor het monitoren van gecompliceerde zwangerschappen, met een verlaging van de kosten en een hogere patiënttevredenheid. De uitkomsten zijn belangrijk in de zoektocht naar alternatieven voor dure ziekenhuisopnames, bijvoorbeeld behandelingen die thuis plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist. Ook in het Integraal Zorgakkoord is daar veel aandacht voor”, aldus de onderzoekers.

Voor het onderzoek was gekozen voor een zogenoemde ‘non-inferiority’ opzet. Daarbij was vooralf vastgesteld dat verschillen voor de belangrijkste uitkomstmaat tot 10% als bewijs gezien zouden worden dat telemonitoring niet minder goed is dan ziekenhuisopname. Bekker en Franx hebben de resultaten van hun onderzoek onlangs gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Lancet Digital Health.