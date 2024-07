Thuismonitoring bij borstkanker leidt tot minder ziekenhuisbezoeken

Een recent onderzoek heeft aangetoond dat een app voor het op afstand monitoren van symptomen in combinatie met gepersonaliseerde sms-berichten bij vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium leidde tot minder ziekenhuisbezoeken, zonder de levenskwaliteit te beïnvloeden. Dit laat zien dat thuismonitoring de zorgkosten kan verlagen. Het onderzoek is gepubliceerd in JAMA Network Open.

Adjuvante endocriene therapie (AET), oftewel een behandeling met hormonen na een operatie of bestraling, helpt het risico op terugkeer van borstkanker te verminderen bij vrouwen met hormoongevoelige borstkanker in een vroeg stadium. AET omvat medicijnen die oestrogeenreceptoren blokkeren (zoals tamoxifen en fulvestrant), medicijnen die het oestrogeenniveau verlagen (zoals aromataseremmers) en behandelingen die de werking van de eierstokken stilleggen. Deze behandelingen kunnen echter vervelende bijwerkingen hebben, waardoor patiënten de behandeling niet altijd goed volgen.

Gepersonaliseerde sms-berichten

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 304 vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium die AET kregen voorgeschreven. De deelnemers werden onderverdeeld in drie ongeveer even grote groepen. De eerste groep kreeg naast de standaardzorg alleen voorlichting over hormoontherapie en de bijwerkingen daarvan. De tweede groep kreeg naast deze voorlichting ook zes maanden lang toegang tot een appgroep en wekelijkse herinneringen om in de app aan te geven of ze de behandeling nog volgden en welke symptomen ze hadden. De laatste groep kreeg daarnaast wekelijks gepersonaliseerde sms-berichten over onderwerpen als behandeltrouw, bijwerkingen van hormoontherapie, leefstijl, sociale steun en communicatie met zorgverleners.

De behandeltrouw bleek in alle groepen ongeveer even groot te zijn. Wel bleek dat de vrouwen in de groep die gepersonaliseerde sms-berichten kreeg, hun symptomen beter onder controle kregen en aanzienlijk minder vaak zorg nodig hadden, wat de zorgkosten voor deze groep sterk verlaagde. Dit laat zien dat thuismonitoring bij kanker veel voordelen kan bieden.

Onco-Connect

Ook in Meander Medisch Centrum zijn ze enthousiast over thuismonitoring bij Kanker. Daar werken ze nu ruim anderhalf jaar met het thuismeet- en thuismonitoringsprogramma Onco-Connect. Na een succesvolle testfase wordt het programma nu als vast onderdeel aangeboden aan patiënten met kanker. Zorgverleners van Meander begeleiden patiënten tijdens hun behandeling met chemotherapie of immuuntherapie thuis met een app. Inmiddels hebben ruim 200 patiënten van Meander de app gebruikt.

Onno-Connect biedt ondersteuning door patiënten op het juiste moment van relevante informatie te voorzien, hun klachten te volgen en zorg te bieden op het moment dat het nodig is. Via een app rapporteren patiënten symptomen zoals misselijkheid, angst, vermoeidheid en pijn maar ook hun gewicht, temperatuur en bewegingsniveau. Zorgverleners kunnen via een dashboard de antwoorden van patiënten bekijken, waardoor zij een duidelijk beeld krijgen van de gezondheidstoestand van de patiënt.