Thesaurus Zorg en Welzijn onderdeel van Nictiz

Dit jaar bestaat het terminologiebestand Thesaurus Zorg en Welzijn (TZW) 30 jaar. De thesaurus bevat meer dan 50.000 termen, zowel in vaktaal als in de taal van de burger. De TZW draagt zorg voor het toegankelijker maken van websites en databanken. Daarnaast verrijkt de thesaurus ook zoekmachines.

Thesaurus van de zorgsector

De TZW bevat termen en informatie met betrekking tot curatieve zorg, langdurige zorg en het sociaal domein. De taal van de professionals en burgers worden in de TZW middels synoniemen met elkaar verbonden. Het maakt niet uit of op diabetes of suikerziekte gezocht wordt. Via beide synoniemen vinden zowel patiënten als zorgprofessionals alle beschikbare relevante informatie.

Daarvoor zorgt onder andere de woordenboek functie. Daarmee worden de betekenis en uitleg van termen uit de zorg en het sociaal domein vastgelegd. Met behulp van trefwoorden kan informatie op websites consistent ‘getagged’ worden.

Jarenlange samenwerking

In samenwerking met Nictiz zijn de afgelopen jaren duizenden termen uit de zorg en het sociale domein aan SNOMED, de terminologie die zorgt voor Eenheid van Taal, gekoppeld. Dankzij die samenwerking is de TZW uitgegroeid tot een bron voor patiëntvriendelijke termen en toelichtingen van medische termen voor patiëntenportalen en persoonlijke gezondheidsomgevingen.

Doordat de TZW nu definitief onderdeel is van Nictiz komen deze synoniemen nu ook beschikbaar in combinatie met SNOMED. “Het brede terrein aan onderwerpen in de TZW legt de verbinding vanuit de zorg naar aangrenzende domeinen. De TZW biedt daarnaast veel flexibiliteit om specifieke selecties van termen rond een bepaald thema te beheren en beschikbaar te stellen”, zo stelt Nictiz.