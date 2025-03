Toolkit thuismonitoring, slimme wc-bril, Patient Journey app, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de Juridische toolkit thuismonitoring van het Leernetwerk Digitale Zorg, de Klokhuis Wetenschapsprijs voor een slimme innovatie van het Radboudumc en een toolkit die huisartsen helpt bij het veilig uitwisselen van gegevens via een PGO. Verder ook aandacht voor de introductie van de Patient Journey app in Gelre ziekenhuizen en een nieuw lid in de Raad van Toezicht van het Radboudumc.

Juridische toolkit thuismonitoring

Zorginstellingen die met thuismonitoring projecten aan de slag willen, hebben vaak vragen over de juridische aansprakelijkheden en voorwaarden waar rekening mee gehouden moet worden. Het Leernetwerk Digitale Zorg van Vliegwiel heeft speciaal hiervoor de toolkit ‘Wat moet je juridisch regelen voor thuismonitoring?’ samengesteld. In deze toolkit worden vragen beantwoord zoals:

Welke aansprakelijkheidsrisico’s lopen zorgverleners?

Wie is verantwoordelijk voor het toezien op en handelen naar aanleiding van meetuitslagen?

Aan welke eisen moet thuismeetapparatuur voldoen?

Wat als de apparatuur het niet doet of de verbindingen wegvalt?

Met de toolkit wil Vliegwil zorginstellingen ontzorgen, onzekerheid wegnemen en duidelijkheid bieden voor de verschillende partijen die betrokken zijn bij de implementatie en opschaling van thuismonitoring. De toolkit is hier gratis te downloaden.

Slimme wc-bril wint Klokhuis Wetenschapsprijs

In februari werd de slimme WC-bril, bedacht en ontwikkeld door MDL-arts Marjolijn Duijvestein en technisch geneeskundige Lotte Hazeleger van het Radboudumc, genomineerd voor de Klokhuis Wetenschapsprijs. Met de wc-bril kunnen onderzoekers zien hoe gezond de gebruikers ervan zijn en komen ze meer te weten over eventuele ziekte in de buik. Ook kan worden bijgehouden hoe lang mensen op de wc zitten.

Deze maand, op 16 maart, werd de slimme WC-bril tijdens InScience uitgeroepen als de winnaar van de Klokhuis Wetenschapsprijs. De winnaar werd gekozen door kinderen die via de website van Het Klokhuis konden stemmen op het onderzoek dat zij het meest interessant en relevant vinden. Er werden ruim 8000 stemmen uitgebracht.

Hulp bij gegevensuitwisseling via PGO’s

Het ministerie van VWS heeft, samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), scholingsmateriaal ontwikkeld om huisartsen te ondersteunen bij het veilig delen van gezondheidsgegevens met hun patiënten via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

De scholing is te vinden bij de LHV Academie. Het materiaal biedt laagdrempelige en praktische informatie voor huisartspraktijken over hoe zij veilig kunnen aansluiten op het MedMij Afsprakenstelsel, welke rechten en plichten patiënten hebben bij gegevensuitwisseling en hoe huisartsen hierover effectief met hun patiënten kunnen communiceren.

Patient Journey app bij Gelre

Gelre ziekenhuizen heeft onlangs de Patient Journey app geïntroduceerd. Patiënten kunnen de app gratis gebruiken. Daarin ontvangen zij op telefoon of tablet alle belangrijke informatie over de behandeling, overzichtelijk weergegeven in een persoonlijke tijdlijn. Deze app begeleidt hen voor, tijdens en na de behandeling met de juiste informatie op het juiste moment.

In eerste instantie is de app alleen nog beschikbaar voor patiënten van het zorgpad Heupprothese totaal. Binnenkort zal Gelre de Patient Journey App ook in gaan zetten voor liesbreukoperaties en knie- en andere heupoperaties.

Nieuw RvT-lid Radboudumc

Op 1 april start Edwin Velzel als nieuwe bestuurder in de Raad van Toezicht van het Radboudumc. Als ervaren bestuurder en toezichthouder volgt hij de vertrekkende Wim van der Meeren op die deze functie sinds 2020 bekleedde. Velzel is sinds 2017 chief executive officer (CEO) van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. Als onafhankelijk extern adviseur heeft hij voor het ministerie van VWS in 2022 de onderhandelingen van het Integraal Zorgakkoord begeleid.

Tips, suggesties of persberichten kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@icthealth.nl. Check ook de content van onze redactieraad en gastauteurs. En van de deskundigen in onze Innovation Partners Group.