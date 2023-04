Toolkit voor implementatie medicijndispenser

In een werkgroep samengesteld uit enthousiaste mensen uit het zorgveld, is Vliegwiel aan de slag gegaan. Daarbij heeft de werkgroep nagedacht over twee aspecten die komen kijken bij het slim organiseren van medicatie-aanreiking met de medicijndispenser. Op de eerste plaats de optimale implementatieroute en daarnaast het optimale zorgpad voor medicatie-aanreiking.

Werkgroeplid Hielkje Faber: “De werkgroepsessies waren heel inspirerend en gaven goed inzicht in de knelpunten die organisaties tegenkomen bij de implementatie van nieuwe zorgtechnologie. Het is mooi om te zien hoe de Vliegwielmethode leidt tot praktisch inzetbare informatie waar we als projectleider of zorgverlener direct mee aan de slag kunnen.”

Processen implementatie

De werkgroep heeft bij deze ontwikkeling gekeken naar de verschillende stappen die de werkgroepleden ondernomen hebben bij de implementatie van de medicijndispenser binnen hun eigen organisaties. Daarna zijn deze stappen door hen geëvalueerd en waar nodig aangepast. Hetzelfde is gebeurd met procesbeschrijving waarin beschreven staat wie wat doet, of wie wat zou kunnen doen.

Implementatietoolkit medicijndispenser

Het eindproduct uit deze samenwerking is te vinden in de ‘Implementatietoolkit medicijndispenser’. De implementatietoolkit geeft veel instructies, praktische tips en voorbeelddocumenten. Wie benieuwd is kan hem hier downloaden.

Door de toenemende vraag naar zorg voor mensen die thuis wonen, staat de wijkverpleging onder toenemende druk. Om de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg te behouden, kan zorgtechnologie een oplossing bieden. Het Vliegwiel stimuleert daarom het gebruik van digitale innovaties, waaronder de inzet van de medicijndispenser. Deze bieden immers tal van voordelen en dragen in grote mate bij aan veiligheid, gemak en meer tijd voor zorg.