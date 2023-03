Twents fellowship moet zorginnovatie stimuleren

Beide Twentse ziekenhuizen en Reggeborgh werken al samen in het Pioneers in Health Care (PIHC) Innovatiefonds, waar verder Universiteit Twente, Saxion en Deventer Ziekenhuis in deelnemen. Dit fonds is opgezet voor het stimuleren van duurzame samenwerking tussen de wereld van nieuwe technologie en de medische praktijk. Jaarlijks stoppen de initiatiefnemers 600.000 euro in het fonds. Daarmee kunnen onderzoeksteams voorzien worden van subsidie voor zorginnovatie. De nadruk ligt op de toepassing van nieuwe technologie in de zorg, zoals kunstmatige intelligentie, Virtual Reality en slimme sensoren.

Zorginnovatie boost geven

In het nu gestarte research fellowship krijgen getalenteerde artsen en technisch geneeskundigen de kans om toegepast wetenschappelijk onderzoek uit te voeren binnen één van de Twentse topklinische ziekenhuizen. Het research fellowship duurt drie jaar en is een op maat gemaakt opleidings- en ontwikkelprogramma. Zo willen MST, ZGT en Reggeborgh de medisch technologische zorg in Twente een boost geven.

Ad Claassen, bestuursvoorzitter medische staf ZGT en chirurg, licht de beweegredenen voor de samenwerking toe door het belang te benadrukken van medisch technologische innovaties in de zorg. Deze innovaties maken snellere diagnostiek, complexere ingrepen en zorg op afstand mogelijk. Zorg wordt zo patiëntvriendelijker, patiënten krijgen meer regie en zorgkosten nemen minder snel toe. “Met het fellowship krijgen artsen en technisch geneeskundigen de kans om zich te focussen op de ontwikkeling en wetenschap van medische technologie in de ziekenhuiszorg.”

Talent voor regio behouden

Het fellowship is een samenwerking waarin ondernemerschap, topzorg door toptalent, wetenschap en innovatie in medische technologie samenkomen. Stichting Reggeborgh ondersteunt verschillende medisch wetenschappelijke onderzoeksprojecten, vertelt Mirre de Noo, directeur van Reggeborgh Medical.” Met deze investering in de gezondheidszorg kunnen we talent voor de regio behouden waardoor iedereen in Twente ook op langere termijn profiteert van innovaties in de zorg.”

Bestuurslid MST Miriam Vollenbroek-Hutten verwacht dat het fellowhip aan de basis kan liggen van een ‘topnetwerk’ in Twente door driejarig onderzoek mogelijk te maken, evenals een breder netwerk en wetenschappelijke publicaties. “Het is onze ambitie om na twee jaar een tweede programma te starten. Nieuwe fellows leren van de eerste lichting fellows; fellows die het programma afronden, blijven betrokken bij het programma.”

Meer informatie over het fellowship is hier te vinden.