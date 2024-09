Verpleegkundigen Treant zorgen voor overzicht met Ward Control Center

Treant zet vol in op het gebruik van (real time) data in de zorg. “Het helpt ons om regie te nemen en om alles overzichtelijk te houden”, vertelt Karin Verhoog in editie 5 van ICT&health. Zij is verpleegkundige en teamleider op de Acute Opname Afdeling (AOA) van ziekenhuislocatie Scheper van Treant in Emmen. Eén van de meest tastbare voorbeelden van de toepassing van datagedreven werken binnen Treant is het zelf opgezette Ward Control Center (WCC), waarvoor het initiatief van verpleegkundigen zelf kwam.

Het WCC is een touchscreen waarop rechtstreeks de informatie is af te lezen en kan worden ingevoerd. Hiermee is te zien op welk bed in welke kamer welke patiënt ligt. Per patiënt is ook zichtbaar wat de voorlopige ontslagdatum (VOD) is, welke disciplines bij een patiënt betrokken zijn en wie de hoofdbehandelaar is.



"Ook zien wij op het scherm welke verpleegkundige de patiënt verzorgt en wat de werklast is van een betreffende verpleegkundige", vertelt Verhoog. "Verder zijn tal van logistieke indicatoren bij de patiënt inzichtelijk. Zo kun je bijvoorbeeld in één oogopslag zien wat er nog moet gebeuren voordat een patiënt met ontslag kan. En bij een uitplaatsing naar een andere afdeling kun je eenvoudig zien wanneer en op welke manier dit gebeurt.”

Geen gegevens verloren

Ook handig: nu alle informatie op één digitaal afdelingsbord zichtbaar is, zijn de aloude whiteboards met daarop de handgeschreven aantekeningen, verleden tijd. Met daarbij een nog zwaarder wegend voordeel, legt het hoofd van de afdeling Business Intelligence (BI) van Treant, Jaap Krikken, uit: “De informatie die voorheen op een whiteboard stond, werd na elke dienst gewist. Deze informatie ging dus verloren. Nu hebben en houden we deze informatie digitaal beschikbaar en kunnen we het gebruiken om de zorgzwaarte binnen het hele ziekenhuis te monitoren, te evalueren en in te zetten voor de toekomst.”



Treant is al jaren bezig met het (her)gebruiken van data. Bijvoorbeeld capaciteitsgegevens, zoals het aantal vrije bedden. De laatste paar jaar heeft Treant vooral ingezet op het samenvoegen van al die verschillende data tot één overzichtelijk geheel.



“Er was veel data versnipperd beschikbaar en afkomstig vanuit verschillende systemen”, licht Krikken toe. “Als je dan iets wilde weten, moest je eerst de brokjes informatie bij elkaar sprokkelen en samenvoegen om het complete plaatje te kunnen overzien. Dat hebben we met één overzichtelijk dashboard, waarin alle data in een voor iedere begrijpbare presentatievorm zichtbaar is, samen laten komen. Dat helpt enorm om gezamenlijk en gefundeerd beslissingen te kunnen nemen.”

Belang van data

Hoe is Treant op het punt gekomen om meer met data te gaan doen? “Verschillende factoren spelen hierbij een rol”, stelt de voorzitter van de raad van bestuur van Treant, Paula Nelissen. “Treant is een zorgorganisatie met ziekenhuis- en ouderenzorg, verdeeld over 21 locaties. Het overzichtelijk en inzichtelijk houden van zorgstromen en de inzet van medewerkers is een complexe puzzel. Dat maakt dat we in een hoog tempo hiervoor systemen en dashboards zijn gaan ontwikkelen en inrichten.”



Treant heeft volgens Nelissen zeer goede professionals op het gebied van Business Intelligence en Integraal Capaciteitsmanagement (ICM) aangetrokken. Allemaal in dienstverband, dus geen externe partij die dit doet. “Wij vinden namelijk dat je zelf precies moet weten hoe data tot stand komen en worden geregistreerd en hoe deze data tot informatie wordt getransformeerd. Daarom moet je deze expertise niet inkopen of uitbesteden, maar zelf ontwikkelen. Zelf snappen wat de rekenregels zijn, weten wat hierin eventuele beperkingen zijn en snappen welke aannames er worden gedaan. Deze visie op data is in onze ogen juist van belang en doorslaggevend in waar we nu staan.”

Lees het hele artikel over het Ward Control Center en andere digitale initiatieven van Treant in ICT&health 5, die op 25 oktober verschijnt.