V&VN lanceert Kennisplatform voor verpleegkundigen

Vandaag, 1 oktober 2024, heeft het Kennisinstituut V&VN haar Kennisplatform gelanceerd. Hier kunnen verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten terecht voor het raadplegen van verpleegkundige kennis. Informatie en kennis die zij direct in hun werk kunnen inzetten. Doel van het Kennisplatform is om de benodigde informatie en adviezen op een eenvoudige en toegankelijke manier beschikbaar te maken.

Het Kennisplatform van V&VN bevat onder andere samenvattingskaarten, video’s en infographics. Die kunnen behalve op de website van het platform ook direct mobiel geraadpleegd worden via de Kennisplatform-app.

Keuzes en uitdagingen

Zorgprofessionals worden dagelijks geconfronteerd met het maken van keuzes. Daarbij lopen ze soms ook tegen uitdagingen aan waarbij zij zich afvragen of ze wel de juiste beslissing nemen of hoe een situatie het beste aangepakt kan worden.

Verpleegkundig richtlijnen helpen bij het maken van de juiste keuzes voor het leveren van zorg. Ze vormen voor zorgprofessionals in de verpleegkunde de route naar de juiste zorg. De aanbevelingen en informatie uit deze verpleegkundige richtlijnen zijn via het Kennisplatform op toegankelijke wijze in te zien via samenvattingskaarten, infographics en meer. Onderstaande video, ‘Het Kennisplatform in 90 seconden’, geeft een indruk van de meerwaarde en informatie van het platform.

Het V&VN Kennisplatform in 70 seconden

Initiatief van het Kennisinstituut V&VN

Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten spelen een belangrijke en steeds grotere rol in de zorg. Dat vereist up-to-date kennis en de mogelijkheid om de nieuwste bewezen (evidence-based) inzichten snel en makkelijk te kunnen raadplegen.

Het Kennisinstituut V&VN werd in maart van dit jaar officieel geopend en is opgericht om samen met verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten uit alle sectoren kennis in de praktijk te vergroten en het verpleegkundig vak verder te professionaliseren. Ook richt het instituut zich op de invoering en toepassing van kennis in de praktijk en op het juist registreren van goede zorg. Dit helpt de verpleegkundige beroepsgroepen om te sturen op kwaliteitsverbetering.

Het Kennisinstituut V&VN wil ervoor zorgen dat de kennis waar jij behoefte aan hebt, wordt ontwikkeld en online beschikbaar komt. Kennis wordt daarom samengevat in eenvoudig te raadplegen producten zoals praktijkkaarten, video’s en e-learnings. Het Kennisplatform is hiervoor de centrale online plek.