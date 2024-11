VWS roept op tot actie voor toekomstbestendig informatiestelsel

Het ministerie van VWS heeft alle informatie over het toewerken naar een toekomstbestendig gezondheidsinformatiestelsel gebundeld. De komende tijd wordt er hard gewerkt door zorgaanbieders en hun ICT-leveranciers om de uitdagingen in de zorgverlening het hoofd te kunnen bieden. Er moet een informatiestelsel komen waarin iedereen op het juiste moment bij de juiste gezondheidsgegevens kan. VWS zet onder meer in op bewustwording, het verbeteren van de datakwaliteit en samenwerking.

Om een goed gezondheidsinformatiestelsel te realiseren, zijn er verschillende dingen nodig. Bijvoorbeeld een landelijk dekkend netwerk van infrastructuren. Ook moeten er volgens VWS vertrouwensafspraken over gegevensbescherming en privacy zijn. Verder moet het goed zijn geregeld dat er voorzieningen, standaarden en afspraken zijn om zo de juiste gezondheidsgegevens op het juiste moment op de juiste plek te krijgen. Op al deze punten zijn en worden door VWS en het zorgveld al belangrijke stappen gezet. Daarbij is de Nationale visie en strategie richtinggevend.

Oproep tot actie

Het ministerie ziet dat er ondanks de noodzaak zorgaanbieders en ICT-leveranciers zijn die nog niet met de voorbereidingen zijn begonnen. Bijvoorbeeld omdat ze de snelle ontwikkelingen op het gebied van ICT en data en wetgeving hierover willen afwachten. VWS roept ook deze zorgaanbieders en leveranciers op om toch al aan de slag te gaan met het treffen van voorbereidingen op een nieuw gezondheidsinformatiestelsel. Volgens het ministerie betekent eerst wachten tot alles duidelijk is stilstand en daarbij het risico dat de boot wordt gemist en het zorgstelsel vastloopt.

VWS laat op de website weten dat er inmiddels een aantal belangrijke mijlpalen is gehaald op vier geprioriteerde gegevensuitwisselingen van de Meerjarenagenda Wegiz. Ook worden er tips en adviezen gegeven waarmee zorgaanbieders al aan de slag kunnen gaan. Daarin wordt benadrukt dat betrouwbare en foutloze data belangrijk zijn en geschikt moeten worden gemaakt voor het doel waarvoor ze worden gebruikt. Ook moet volgens het ministerie de bewustwording over gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid binnen de organisatie worden vergroot. Het advies is om daarbij de samenwerking met zorgpartners te zoeken en samen de vraag richting de ICT-leverancier te formuleren.

SNOMED CT

In september van dit jaar heeft VWS nog een uitgebreid advies over Eenheid van Taal in de zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit advies bestendigt VWS de keuze voor de standaard SNOMED CT om medische informatie vast te leggen. Ook beschrijft VWS welke stappen er nodig zijn om standaardisatie van gegevens in de zorg te realiseren.