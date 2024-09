VWS bestendigt keuze voor SNOMED CT voor standaardisatie zorggegevens

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een uitgebreid advies over eenheid van taal in de zorg naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit advies bestendigt VWS de keuze voor de standaard SNOMED CT om medische informatie vast te leggen. Ook beschrijft VWS welke stappen nodig zijn om standaardisatie van gegevens in de zorg te realiseren. Zo komt eenheid van taal in de zorg opnieuw een stap dichterbij.

Het is belangrijk dat iedereen in de zorg dezelfde taal spreekt. Dat voorkomt misverstanden en verlaagt de administratieve lasten. Om dat mogelijk te maken, is zo’n 20 jaar geleden het internationale terminologiestelsel SNOMED CT opgericht. SNOMED CT is een soort groot medisch woordenboek waarin eenduidige zorg- en gezondheidstermen aan codes worden gekoppeld. Als iedereen dit woordenboek gebruikt, wordt het veel eenvoudiger om informatie uit te wisselen.

Het gebruik van de codes zorgt ervoor dat er geen informatie meer verloren gaat en er geen informatie meer hoeft te worden overgetypt. Daardoor gaat er minder tijd zitten in de administratie en worden er minder fouten gemaakt. Bovendien kunnen AI-toepassingen effectiever worden ingezet als medische informatie gestandaardiseerd is.

Standaardisatie tussen sectoren

De verschillende sectoren in de gezondheidszorg hebben allemaal hun eigen systemen voor het vastleggen van medische informatie. Nu wordt aangestuurd op het gebruik van SNOMED CT in alle sectoren om die informatie te standaardiseren. In het advies wijst VWS zes sectoren aan die in elk geval aan de slag moeten. Dit zijn:

de Medisch Specialistische Zorg (MSZ)

de Huisartsenzorg (HA)

de Paramedische Zorg (fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie, diëtetiek, optometrie en huidtherapie)

de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

Het staat andere sectoren vrij om zich hierbij aan te sluiten. Door eenheid van taal zorgbreed te regelen, kan betere zorg worden verleend en is er meer tijd voor de patiënt.

Oproep Nictiz

Eerder dit jaar riep stelselbeheerder Nictiz al op tot een brede implementatie van SNOMED CT in de zorgsector. Met een nieuw praktisch advies probeerde Nictiz om zorgaanbieders te motiveren om SNOMED snel op de juiste manier in gebruik te nemen. Dit advies omvatte sectorspecifieke transformatieplannen en tussentijdse evaluaties, gericht op een gestructureerde implementatie over de genoemde zes zorgsectoren heen.

SNOMED CT wordt overigens voortdurend verbeterd en verder uitgebreid. Vorig jaar stonden er in deze gigantische database al 268.000 medische begrippen omschreven, en dat aantal is in april 2024 uitgebreid tot bijna 280.000. Door het voortdurend uitbreiden van deze mega woordenschat krijgt de Eenheid van Taal in de zorgsector een boost.