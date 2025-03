Platformen Chipsoft en NEXUS goedgekeurd voor Twiin

Onlangs werden het Zorgplatform van ChipSoft en NEXUS Cloud Connect na een intensieve samenwerkingsperiode de eerste platformen die als Gevalideerde Twiin Knooppunten (GtK’s) zijn goedgekeurd. Dit is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van Twiin als verbindend afsprakenstelsel in de zorg. Zorgaanbieders die ChipsSoft en NEXUS gebruiken, kunnen nu profiteren van veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling. GtK’s bevorderen de samenwerking tussen zorginstellingen, versnellen diagnoses en dragen bij aan hogere zorgkwaliteit en patiëntveiligheid.

Daarnaast ondersteunen de GtK’s de zorgaanbieders bij het naleven van wet- en regelgeving en leidt het tot verminderde administratieve lasten. De platformen die nu zijn goedgekeurd en bestempeld tot GtK zorgen ervoor dat het delen van medische gegevens veiliger en eenvoudiger kan. Zo kunnen medische gegevens moeiteloos en veilig worden gedeeld ongeacht welk EPD er wordt gebruikt.

Twiin Afsprakenstelsel

Steeds meer partijen sluiten zich aan bij deze beweging, waarbij gebruik wordt gemaakt van het Twiin Afsprakenstelsel om de groei in goede banen te leiden. “Dit bespaart tijd, wekt vertrouwen bij zorgaanbieders en garandeert de broodnodige schaalbaarheid van het landelijke netwerk. We hebben elkaar nodig om te komen waar we naartoe willen”, zegt Innovatieconsultant Vincent van de Berg van ChipSoft.

Erik Toet, COO van NEXUS Nederland, zegt dat de erkenning de inzet benadrukt voor open, veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling in de zorg. Het stelt volgens hem zorginstellingen in staat te vertrouwen op een toekomstbestendige oplossing die samenwerking vergemakkelijkt en de kwaliteit en veiligheid van de zorg versterkt.

Landelijk Vertrouwensstelsel

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Twiin Afsprakenstelsel aangewezen als de centrale plek voor gestandaardiseerde vertrouwensafspraken in de zorg. Met meer samenwerkingen tussen zorgorganisaties ontstaat de behoefte aan uniforme afspraken. Het Twiin Afsprakenstelsel biedt een oplossing om lokale variaties te beperken en landelijke opschaling mogelijk te maken.

