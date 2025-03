Meepraten over Health Data Access Body in community

Sinds 1 december 2023 bouwt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met ICTU, CBS, RIVM en Health-RI in het programma HDAB-NL aan een Health Data Access Body (HDAB) voor Nederland. De HDAB gaat het aanvragen en het verwerken van elektronische gezondheidsgegevens over patiënten voor wetenschappelijk onderzoek, beleid en innovatie stroomlijnen. Belangstellenden die hierover willen meepraten, kunnen zich aanmelden bij de HDAB-community.

In deze community is ook het laatste nieuws over de toekomstige Health Data Access Body (HDAB) voor Nederland te vinden. Daarnaast worden er documenten en Q&A’s gedeeld, evenals tips voor het volgen van relevante webinars. In de online agenda is te zien waar deelnemende organisaties aanwezig zijn om de stakeholders te informeren over de HDAB en de European Health Data Space. Verder zorgt programma voor (publieks)communicatie, stakeholderbetrokkenheid, training, versterking van kennis en vaardigheden, en helpdeskontwikkeling.

Databeschikbaarheid

Gezondheidsgegevens over patiënten worden steeds meer digitaal vastgelegd. Het is belangrijk dat zorgverleners en patiënten over deze data kunnen beschikken om de juiste zorg te kunnen leveren en te kunnen ontvangen. En ook het hergebruiken van die gegevens moet veilig en volgens de hoogste normen van privacy gebeuren. De HDAB draagt hieraan bij zodat veilige en verantwoorde toegang tot elektronische gezondheidsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek, innovatie en beleid kan worden geborgd.

European Health Data Space

Het helpt Nederland voor te bereiden op de aanstaande European Health Data Space (EHDS) Verordening. De EHDS verplicht elke lidstaat om een of meerdere HDAB's in te richten die databeschikbaarheid voor wetenschappelijk onderzoek, innovatie en beleid faciliteert. De EHDS is gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. Dit is de laatste stap voorafgaand aan het in werking treden van de verordening. Dit gebeurt op 26 maart. De EHDS is een nieuwe mijlpaal in het opbouwen van een veilig en efficiënt digitaal gezondheidsecosysteem als onderdeel van de Europese datastrategie.

Met de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) wil Nederland de ambities van de European Health Data Space (EHDS) waarmaken. Zowel Wegiz als EHDS streven naar verlaging van administratiedruk en betere zorg door gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling te verplichten. Zij versterken elkaar onderling dan ook, zo stelt VWS in een special in ICT&health 6.

Aanmelden HDAB-community

In de HDAB-community kunnen deelnemers meepraten over verschillende gerelateerde onderwerpen of zelf een discussie starten. Iedereen die interesse heeft, is welkom. De aanmeldingen bij de community worden bekeken door een moderator die vervolgens een voor een nieuwe leden toelaat. Duurt een aanvraag langer dan twee dagen? Stuur dan een e-mail naar di-ehds@minvws.nl.