Werken met ‘eigen’ HiX app bevalt verpleegkundigen

Voor Tjongerschans is mobiel werken een strategische ambitie voor 2023 en de recente uitrol van de HIX Mobile Verpleegkundige past daar goed bij. En straks komt er ook HiX Mobile voor de apotheek én voor de medisch specialisten. In de zorg zijn dergelijke mobiele opties trending, omdat het praktisch werkt en veel uitzoekwerk achter de computer scheelt. Met een speciale HiX-app hebben medische specialisten van het ziekenhuis Rivierenland bijvoorbeeld al ruim een jaar alle belangrijke info op hun smartphone staan. Ze vinden het fijn om digitaal te werken en op elk moment over de juiste info te beschikken.

HiX Mobile Verpleegkundige

De verpleegkundigen bij Tjongerschans blijken in de praktijk al net zo tevreden over hun eigen app: HiX Mobile Verpleegkundige. Klaziena van der Veen (CNIO) vertelt op de website van het ziekenhuis dat de app prettig en intuïtief werkt: “In eerste instantie zijn we gestart met iets meer dan honderd verpleegkundigen, later komen daar nog zo’n tweehonderd klinisch verpleegkundigen bij.”

Belangrijk voor de succesvolle introductie van de mobiele optie was het feit dat de verpleegkundigen vooraf mee konden denken over de diverse functies van de app. Een aantal functionaliteiten zitten er standaard in zoals bepaalde metingen en rapportage-opties. Maar op het verzoek van de verpleegkundigen van Tjongerschans werd ook het stopmoment voor de OK en de stopmomenten voor radiologie toegevoegd.

EPD in broekzak

Verpleegkundige Fernand Bottema vindt het fijn om het patiëntendossier letterlijk in zijn zak te hebben. “Zo kan ik sneller de rapportage aanvullen en snel de bedden langs om metingen in te vullen. Ook zie ik op de app direct welke medicatie er nog gegeven moet worden en kan ik de antibiotica sneller laten aftekenen. De app helpt mij dus om efficiënter te werken. Fijn is ook dat ik nu niet meer afhankelijk ben van de computer on wheels (COW) die regelmatig ‘bezet’ is door andere medewerkers.”

Ook op de isolatiekamers bevalt de app HiX Mobile Verpleegkundige goed. In die kamers wordt speciale beschermende kleding gedragen en niet overal is een computer aanwezig. Dankzij de app kunnen medewerkers desondanks altijd het EPD inzien, registreren en in gesprek blijven met de patiënten. Door de app wordt het werk ook efficiënter en veiliger omdat er direct aan de bron wordt geregistreerd.