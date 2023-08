Zuyd-project naar toepassing van eetrobots gehonoreerd

In de komende maanden gaan 4 nieuwe onderzoeken van start naar hulpmiddelenzorg in de thuissituatie. Deze projectgroepen hebben van ZonMw financiering ontvangen voor vergelijkend onderzoek, waarbij de effectiviteit en doelmatigheid van de hulpmiddelenzorg thuis centraal staan. Eén van de gehonoreerde onderzoeken is een project van Zuyd waarbij bekeken wordt in hoeverre eetrobots mensen met een beperking kunnen helpen om weer een stukje zelfstandiger te worden.