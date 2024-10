Nieuw elektronisch cliëntendossier (ECD) voor Zuyderland

Om zich goed voor te bereiden op de (ouderen)zorg van de toekomst heeft Zuyderland vorige week een nieuw elektronisch cliëntendossier (ECD) en een nieuw cliëntportaal voor Thuishulp, Thuiszorg en Zorgcentra in gebruik genomen. Voorheen werkten Thuishulp, Thuiszorg en Zorgcentra met drie gescheiden systemen. Het nieuwe ECD brengt alle cliëntgegevens en zorginformatie onder in één systeem. De implementatie ervan vindt gefaseerd plaats. Het nieuwe ECD bevordert de samenwerking tussen Thuishulp, Thuiszorg en Zorgcentra.

Verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgmedewerkers hebben eenvoudig toegang tot relevante informatie. Daardoor kunnen ze de zorg voor de cliënt nog beter op elkaar afstemmen. Een cliënt die bijvoorbeeld hulp bij het huishouden ontvangt en later ook thuiszorg nodig blijkt te hebben, staat al geregistreerd in het ECD van Zuyderland. De cliënt hoeft zijn situatie niet opnieuw uit te leggen en ervaart de zorgorganisatie als één geheel. Het nieuwe ECD draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de wens van cliënten om zoveel mogelijk regie over hun eigen leven te behouden.

Cliëntportaal Caren

Aan het ECD is ook het cliëntportaal Caren gekoppeld. Cliënten kunnen op ieder gewenst moment het digitale zorgdossier inzien. Caren is gebruiksvriendelijk, veilig en gratis beschikbaar voor cliënten, mantelzorgers en familieleden. Ze kunnen via dit portaal onder meer de planning, afspraken, het zorgplan en rapportages van zorgmedewerkers gemakkelijk inzien. Dit maakt het voor de cliënt, mantelzorgers en familie eenvoudiger om betrokken te blijven en actief deel te nemen aan het zorgproces.

Gesproken rapport

Aan het ECD van zorgorganisatie Mijzo is sinds vorig jaar een extra knop toegevoegd, die het mogelijk maakt om een gesproken rapport in te voeren. Zorgmedewerkers die op deze manier registreren, realiseren een administratieve tijdwinst van plusminus dertig procent. Deze innovatieve manier van rapporteren werkt goed, simpelweg omdat spreken sneller gaat dan opschrijven én het systeem spraak prima kan omzetten in goed verzorgde tekst. Zorgorganisatie Mijzo levert zowel intra- als extramurale ouderenzorg en geriatrische revalidatiezorg in de regio’s Midden- en West-Brabant. Het idee voor de bijzondere pilot ‘spraak gestuurd rapporteren’ kwam van ECD-softwareleverancier Ecare.

Ander methodiek van registreren

Zorgprofessionals ervaren het schrijven van rapportages dan ook vaak als een belastende taak. Zij halen immers voldoening uit het werken met mensen, niet uit het werken met rapporten. Eind 2020 is er al eens aandacht besteed aan het opstellen van ECD’s en wat de uitdagingen en de kansen daarbij zijn. Waardevol rapporteren blijkt moeilijk voor zorgprofessionals vanwege dilemma’s. Als antwoord op de vraag: ‘Hoe kan het makkelijker en beter?’ is er toen een prototype ECD uitgewerkt dat uitgaat van de Tabula Rasa-methodiek.