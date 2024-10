Digitale vaardigheden kwart 50-plussers onvoldoende

Niet alleen bank- en overheidszaken moeten almaar vaker digitaal, online, geregeld worden, ook binnen de zorg zijn digitale vaardigheden al bijna onmisbaar. Toch is nog lang niet elke Nederlander digitaal vaardig genoeg om al deze digitale taken probleemloos uit te voeren. Dat blijkt ook weer uit de Mantelzorgmonitor van het niet-medische hulpplatform Beep for Help. Daarin is gekeken naar de digitale vaardigheden van Nederlanders tussen 50 en 65 jaar. Maar liefst een kwart (25%) van hen heeft moeite om digitaal mee te kunnen komen.

Aan de enquête voor de Mantelzorgmonitor deden 1061 personen mee. Onder vrouwen lag het percentage dat niet voldoende vaardigheden heeft om digitaal mee te komen flink hoger (30%) dan onder mannen (19%). Beide groepen geven aan dat ze moeite hebben om het huidige tempo van digitalisering bij te benen. Binnen de zorg wordt daar gelukkig wel relatief veel aandacht aan besteed. Zo kennen we het platform Digivaardig in de Zorg, om zorgorganisaties meer bewust te maken van het knelpunt digitale vaardigheden. Daarnaast organiseren ziekenhuizen, zoals het Zuyderland, speciale cursussen waar patiënten aan hun digitale vaardigheden kunnen werken.

Slechts weinigen vragen hulp

Ondanks het feit dat volgens de Mantelzorgmonitor een op de vier 50 tot 65 jarigen moeite heeft om digitaal mee te kunnen komen, vraagt slechts een klein deel van hen, vijf procent, hulp aan familie en/of vrienden. Vrouwen zijn we eerder geneigd om hulp te vragen, bijvoorbeeld bij internetbankieren, dan mannen; zeven procent versus drie procent.

“Van rekeningen betalen tot verzekeringen afsluiten; veel dingen kunnen tegenwoordig alleen nog maar digitaal. Wij merken dat steeds meer ouderen het lastig vinden om bij te blijven met de nieuwste digitale ontwikkelingen. Het is aan ons, de jongere generaties, om hen daarbij te helpen en ervoor te zorgen dat zij niet letterlijk en figuurlijk aan de zijlijn van het digitale speelveld komen te staan”, aldus Margreth van Kuijl, People Manager bij Beep for Help.

Digitalisering samenleving

Toch heeft de digitalisering ook positieve gevolgen voor het leven van ouderen. Meer dan de helft van de ondervraagden (55%) zegt dat zij dankzij de smartphone en social media meer contact hebben met familie en vrienden. Daarbij moet wel aangetekend worden dat een op de acht ouderen wel vinden dat de kwaliteit van het contact minder is. Digitaal contact is uiteraard een andere beleving dan fysiek contact.

Dat is ook binnen de zorg een issue, zeker in de corona periode, toen artsen en ziekenhuizen door geldende contactbeperkende maatregelen gedwongen werden afspraken digitaal, telefonisch of via videobellen, af te handelen.

Beep for Help verbindt hulpvragers en -gevers aan elkaar. Via de app en telefoonlijn biedt de organisatie efficiënte en betrouwbare hulp, met als doel ouderen en mantelzorgers zo veel mogelijk te ontzorgen. Tegelijkertijd maakt Beep for Help zich hard voor maatschappelijke problemen, zoals: vergrijzing en de groeiende druk op mantelzorgers.