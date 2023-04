Zuyderland: apneu te lijf met tongzenuwstimulator

Zuyderland is niet het eerste ziekenhuis waar de tongzenuwstimulator wordt ingezet om mensen met apneu te helpen, maar wel het allereerste ziekenhuis in Limburg waar dit kan. Bij het slaapcentrum van OLVG heeft men al wat langer ervaring met deze innovatieve techniek. In april 2022 werd hier zelfs de 100ste tongzenuwstimulator geplaatst, een soort pacemaker voor de tong. OLVG is tot nu toe één van de drie Europese slaapcentra die deze behandeling aanbieden. Het gaat hier om een zeer effectieve behandeling van OSAS, een vorm van apneu waarbij er ademstilstanden van wel dertig seconden kunnen zijn.

Slaapstoornis rukt op

Apneu is een toenemend probleem: alleen al in Limburg kampen tienduizenden mensen met deze slaapstoornis. Obstructief apneu is een ernstige vorm, die vanwege de lange ademstilstanden grote risico´s met zich meebrengt. Deze vorm wordt meestal in een slaapcentrum vastgesteld.

Uit onderzoek blijkt dat het in de nabije toekomst eventueel ook thuis met een wearable kan worden vastgesteld. In veel gevallen kan afvallen, een speciaal bitje en het minderen van alcoholgebruik de apneu verminderen. Ook wordt regelmatig gekozen voor een zogeheten overdrukmasker dat mensen tijdens hun slaap dragen. Zo’n slaapapneumasker blaast lucht in de neus en keelholte en kan er voor zorgen dat de luchtwegen niet meer geblokkeerd raken. Wanneer dit niet goed helpt, kan bij ernstige slaapapneu worden gekozen voor de tongzenuwstimulator.

Tongzenuwstimulator geeft prikkel

Voor een kleine groep patiënten is behandeling met een slaapmasker geen optie, bijvoorbeeld omdat de behandeling niet goed aanslaat of omdat betreffende patiënten onderliggende aandoeningen hebben zoals dementie of ernstig hart- en vaatlijden. Tongzenuwstimulatie wordt ook wel Upper Airway Stimulation genoemd (UAS), een behandeling waarbij een kleine stimulator in de borstkas wordt geplaatst. Met de stimulator worden de zenuwen en spieren van de tong bij iedere inademing gestimuleerd.

Op het moment van de stimulatie komt de tong naar voren en kan er weer goed geademd worden. De tongzenuwstimulator wordt daarom ook wel de tongpacemaker genoemd en is een behandeling die in praktijk goed aanslaat. KNO-arts Jos Straetmans licht de werking van de tongzenuwstimulator toe op de website van Zuyderland: “De patiënt kan met een afstandsbediening het systeem voor het slapen gaan aanzetten en bij het wakker worden weer uitzetten. De prikkel is individueel in te stellen, en sterk genoeg om de tongzenuw te stimuleren maar toch zo zwak dat het de slaap niet verstoort.”