Hoe Amerpoort naar de cloud ging, sámen met de zorg

Medewerkers in de gehandicaptenzorg hebben weinig tijd om hun computerwerk af te handelen. Daarom is het des te belangrijker dat de ICT-systemen aansluiten bij de zorg. Zorgaanbieder Amerpoort ging in september 2022 in één keer over naar een online werkplek en een nieuw elektronisch cliëntendossier voor de ruim 2700 medewerkers en bijna 2500 cliënten. Met als doel: de zorg optimaal ondersteunen.