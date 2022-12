Gewoon contact zonder drempels

De afgelopen weken heb ik vele groepsdialogen met burgers mogen voeren over hun gewenste kwaliteit van leven en hoe die versterkt kan worden met digitale zorg. Een aantal van deze dialogen was met een groep oudere mensen. Het was niet zozeer de inhoud van de gesprekken die mij diep raakte, als wel de opmerking van een oudere meneer die zei: “U nodigt mij uit om mee te denken en mijn kennis te delen, dat gebeurt anders nooit meer.”