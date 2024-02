Dragon Medical One bespaart MCL-artsen tot 45 minuten per dag 

Om het probleem van de administratieve last aan te pakken is het MCL op zoek gegaan naar een oplossing. Daarbij werd de focus gelegd op spraakherkenning. Men zocht een oplossing die het mogelijk maakt om door middel van spraakherkenning een (groot) deel van de administratieve taken, uit te voeren, zoals het verwerken van verslagen in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Door de administratieve taken grotendeels te automatiseren, kan kostbare tijd teruggewonnen worden, die de zorgprofessionals vervolgens kunnen besteden aan de fysieke zorg voor patiënten.

MCL koos voor Dragon Medical One

Tijdens de zoektocht kwam het MCL uit bij Dragon Medical One, de AI-gedreven oplossing van Nuance die artsen in staat stelt tijdens een consult of controleafspraak met een patiënt hun verslag rechtstreeks in het EPD te dicteren. Daardoor hoeven de artsen deze verslagen niet meer (achteraf) in te typen, wat betekent dat ze ook minder tijd aan deze administratieve taken kwijt zijn.

“We kozen voor Dragon Medical One omdat het uitstekend voldeed aan onze behoeften, zowel technisch als wat betreft de voordelen die we zochten. Het is een AI-gedreven oplossing en Nuance is nu onderdeel van Microsoft. Dat is veelbelovend met potentie voor de langere termijn”, vertelt Harm Wesseling, CIO van het Medisch Centrum Leeuwarden.

Direct een doorslaand succes

Nadat het MCL de keuze voor Dragon Medical One gemaakt had, startte het ziekenhuis een pilotprogramma op de afdelingen waar de vraag naar spraakherkenning het grootst was: neurologie, pediatrie, KNO, dermatologie, reumatologie, orthopedie en traumachirurgie. Al heel snel na de start van de pilot bleek Dragon Madical One een doorslaand succes. Niet alleen bespaarden artsen flink wat tijd – tot drie kwartier per ochtend – op hun administratieve taken, de komst van Dragon Medical One zorgde er ook voor dat de wachttijden op de afdelingen verminderden.

Het enthousiasme van de artsen werd extra duidelijk toen hen medegedeeld werd dat de Dragon Medical One pilot beëindigd werd, ter voorbereiding op een evaluatie en eventuele definitieve implementatie. De meeste artsen weigerden echter de microfoons van het systeem in te leveren en wilden dat Dragon Medical One direct volledig geïmplementeerd werd. Inmiddels heeft het MCL aan die wens voldaan en het AI-gedreven spraakherkenning oplossing van Nuance definitief in gebruik genomen.

Maar liefst alle, 100 procent dus, van de ondervraagde artsen zegt tevreden te zijn met het documentatieproces van Dragon Medical One. Ook de artsen die aanvankelijk wat sceptisch tegenover AI-gedreven spraakherkenning stonden, meest artsen die snel blind konden typen, moesten achteraf toegeven dat Dragon Medical One gemakkelijker en sneller werkte.

Flinke tijdsbesparing

Een goed voorbeeld van de tijd die bespaard kan worden met de AI-spraakherkenning oplossing, die naadloos gekoppeld wordt aan het EPD, zoals Epic, is het verhaal van neuroloog Wouter Schuiling. Er zijn dagen dat hij 15 tot 25 patiënten ziet. Bij elk consult moet hij diverse administratieve taken uitvoeren. Denk aan het maken van klinische notities, brieven schrijven en het EPD bijwerken. Schuiling was een van de eerste gebruikers van Dragon Medical One en kwam er al heel snel achter dat het systeem veel efficiënter en sneller is dan typen. “Bij elke patiënt die ik zag bespaarde ik minstens twee minuten door Dragon Medical One te gebruiken. Dat komt neer op een significante 30 minuten in een werkdag van 7 uur”, aldus de neuroloog.

Voor KNO-arts Herbert dan der Berge betekent de komst van Dragon Medical One nog een grotere tijdswinst. Hij is een langzame typist die elke ochtend 20 consulten heeft. “Elk consult komt met veel administratie die soms meer tijd in beslag neemt dan het eigenlijke consult. Dragon Medical One vermindert de werkdruk en bespaart me tot 45 minuten in een enkele ochtend, aldus de KNO-arts.

In het MCL zegt inmiddels bijna negen op de tien (87%) van de ondervraagde artsen dat Dragon Medical One ertoe bijdraagt dat ze minder tijd aan documentatie hoeven te besteden. Driekwart van de artsen (75%) is ervan overtuigd dat zo door het gebruik van Dragon Medical One meer tijd hebben voor hun patiënten.

