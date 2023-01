Je personeelstekort ís geen personeelstekort: zo los je het echte probleem op

Momenteel werkt één op de zeven Nederlanders in de zorg. Als we zo doorgaan, moet in 2040 één op de vier Nederlanders in de zorg werken. Anders redden we het niet. Het slechte nieuws is dat dat niet gaat gebeuren. Het goede nieuws is dat dat ook niet hoeft. Want er zijn andere oplossingen voor het personeelstekort.

1. Aantrekkelijke werkgever zijn

We weten allemaal dat zorgverleners grootschalig kiezen voor het zzp-schap. In Nederland steeg het aantal zzp’ers in de zorg de afgelopen vijftien jaar met 700 procent. Ook in landen om ons heen gebeurt dat. In Duitsland steeg het aantal zzp’ers in de zorg de afgelopen negen jaar bijvoorbeeld met 800 procent.

Waarom? Zorgverleners geven als belangrijkste reden aan dat ze te weinig vrijheid ervaren. Dat ze te weinig zeggenschap hebben over wanneer ze werken. Sterker nog, een kwart van de 900.000 deeltijdwerkers in de zorg zegt dat ze meer uren willen draaien, maar dat dat niet kan. Omdat ze alleen diensten aangeboden krijgen die niet passen bij hun vrije tijd, bij hun expertise of bij de cliënten waar ze graag bij zijn.

Zonde. Want die diensten zijn er vaak wel. Als je je zorgpersoneel de vrijheid en het vertrouwen geeft om meer zelf te kiezen, sluiten je diensten beter aan op hun wensen en beschikbaarheid. Zijn je collega’s blijer, hebben je cliënten vaker een vast gezicht en maak je slimmer gebruik van intramurale en extramurale beschikbaarheid door hier en daar te combineren.

Aantrekkelijke werkgever voor zzp’ers

Zorgverleners die zzp’en, zijn nog steeds zorgverleners. Alleen de werkvorm is anders. Dus ook die zorgverleners kun je actief bij je organisatie betrekken. Ook die zorgverleners kunnen met je in gesprek over waar jouw behoeften liggen en waar die van hen. Ook die zorgverleners kun je een kerstpakket sturen en het gevoel geven: ik hoor erbij.

Wie dat doet, benut een enorme potentiële flexibele schil – wist je dat steeds meer zzp’ende zorgverleners 40 uur per week werken? En dat zpp’ers als je alles doorberekent, meestal niet eens duurder zijn dan zorgverleners in dienst?

2. Samenwerken met andere zorgorganisaties

Wie zijn zorgpersoneel met andere zorgorganisaties deelt, vergroot zijn zorgcapaciteit. Minister van VWS Ernst Kuipers noemde als voorbeeld een samenwerkingsinitiatief in Utrecht. Daar delen verschillende zorgorganisaties hun personeel met elkaar. Ze vallen voor elkaar in en vullen elkaars diensten waar dat kan. Dat regelen ze met een app.

Het gevolg: minder gaten in de planning met hetzelfde personeelsbestand. Een ‘no brainer’ dus. Bovendien kunnen organisaties op die manier prijsafspraken met elkaar maken, waardoor ze hun PNIL-kosten (personeel niet in loondienst) laag houden.

3. Slimmer gebruikmaken van technologie

Als zorgorganisatie is het leggen van de puzzel die ‘planning’ heet bijzonder lastig. En een toekomst waarin steeds meer mensen zorg nodig hebben en zorgpersoneel in steeds meer verschillende werkvormen zorg verlenen, maakt dat alleen maar moeilijker.

Slimme technologie biedt een uitkomst. Want technologie is nu eenmaal beter in puzzelen dan mensen. Zo ziet een slim boekingsplatform bijvoorbeeld in één oogopslag wat de ideale planning is, dwars door intramuraal en extramuraal, intern en extern personeel en al je verschillende afdelingen heen. Dat levert je een slimmere planning op, en belangrijker nog: meer zorgcapaciteit, blijere zorgverleners en lagere zorgkosten.

Slimme techniek over de hele wereld

Op veel plekken op de wereld zie je interessante ontwikkelingen, wat die technologie in de zorg betreft. Neem het Amerikaanse platform Honor, waar je vanuit je luie stoel in een paar klikken thuiszorg boekt. De zorgvrager zit daar zelf aan de knoppen, in tegenstelling tot in Nederland.

Bij Dytter is dat onze droom: dat zorgvragers zelf in een paar klikken de zorg kunnen regelen die ze wensen. De technologie is er klaar voor, nu de politiek nog – hier zit het zorgsysteem nog zo in elkaar dat de zorgvrager allerlei tussenpersonen nodig heeft.

Ook interessant: in Noorwegen kennen ze ‘Connected Care’. Dat is een verzameling van allerlei slimme apparatuur, apps en portals om mensen in buitengebieden te kunnen helpen en monitoren. Niet alleen helpen ze zo mensen die afgelegen wonen. Ze ontlasten ook hun schaarse thuiszorgers, waardoor ze slimmer met hun zorgcapaciteit kunnen omgaan.

Geen personeelstekort dus

Conclusie: er zijn genoeg mensen die zorg willen en kunnen bieden om zo het personeelstekort te beperken. We benutten ze alleen nog niet slim genoeg. Terwijl dat wel kán.

Samenwerken met andere zorgorganisaties levert je direct meer personeel op. Beter werkgeverschap leidt, zeker op middellange termijn, tot personeel dat blijer is, langer blijft en meer werkt. En slimme technologie zoals een boekingsplatform zorgt ervoor dat je morgen al meer capaciteit hebt – én lagere zorgkosten.

Dytter is een boekingsplatform voor de zorgsector.