Slim horloge moet objectievere beoordeling van pijn mogelijk maken

Patiënten met chronische pijn kunnen bij Rijnstate worden behandeld met neuromodulatie om de pijn te verminderen. Momenteel houden patiënten in een dagboek bij hoeveel pijn zij ervaren. Dit wordt gebruikt als graadmeter om te bepalen of de behandeling effectief is. Om de pijnvermindering objectiever in kaart te kunnen brengen, start Rijnstate nu een onderzoek naar een slim horloge (MotionWatch) dat voor en na de operatie automatisch bepaalde waarden meet.

Om neuromodulatie mogelijk te maken, wordt tijdens een operatie een klein kastje onder de huid van de patiënt geplaatst. Door kleine stroomstootjes af te geven op bepaalde zenuwen van het ruggenmerg, wordt ervoor gezorgd dat het pijnsignaal van de zenuwen niet meer aankomt in de hersenen. Hierdoor ervaart de patiënt minder pijn.

Na het plaatsen van de neuromodulator wordt gemeten of de patiënt minder pijn ervaart. Momenteel houden patiënten hiervoor een pijndagboek bij. Om de pijn objectiever te kunnen meten, start Rijnstate nu een pilot met een slim horloge genaamd MotionWatch. Dit horloge meet automatisch waarden zoals slaap en activiteit voor en na de operatie. Deze waarden worden gecombineerd met de subjectieve pijnbeleving van de patiënt. Op die manier wordt de impact van de neuromodulator beter meetbaar en kan de patiënt gerichter worden behandeld. De pilot wordt na zes maanden geëvalueerd.

Betere voorlichting

Naast het onderzoek naar dit slimme horloge heeft Rijnstate de voorlichting voorafgaand aan de behandeling uitgebreid. Dit is gedaan naar aanleiding van een onderzoek dat het Pijncentrum heeft uitgevoerd onder patiënten die een neurostimulator hebben gekregen. Hieruit bleek dat uitgebreide en begrijpelijke voorlichting een grote rol speelde in het behandelproces.

De informatie die patiënten krijgen is daarom nu aangevuld met animaties en illustraties. Dit geeft patiënten een beter beeld van wat hen te wachten staat, waardoor ze meer regie ervaren over hun behandeling. Verwacht wordt ook dat de duidelijke informatie ervoor zorgt dat patiënten minder vaak naar de poli zullen bellen en er minder e-consulten nodig zijn.

Caro Edelbroek, Verpleegkundig specialist op de Pijnpoli van Rijnstate: “Patiënten gaven aan dat duidelijke informatie over de behandeling hen het vertrouwen gaf om de procedures met een gerust hart te ondergaan. Ze voelden zich goed geïnformeerd en waren overtuigd van hun vermogen om actief mee te beslissen over hun behandeling. Dit gevoel van regie en betrokkenheid is minstens zo belangrijk voor een succesvolle therapie.”

Innovaties rond neuromodulatie

Ook andere ziekenhuizen innoveren op het gebied van neuromodulatie. Zo begon het Pijnbehandelcentrum van de Sint Maartenskliniek twee jaar geleden met neuromodulatie op afstand. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen om de neuromodulator in te stellen en voor controles. Dit maakt de behandeling een stuk patiëntvriendelijker.

Daarnaast is vorig jaar een neuromodulatie-oplossing van het Nederlandse bedrijf Salvia BioElectronics voor het eerst in Nederland toegepast. Het betreft een oplossing voor patiënten die lijden aan ernstige migraine en clusterhoofdpijn. Bij deze oplossing worden net onder de huid bio-elektronische folies geïmplanteerd die zachte elektrische pulsen afgeven om de overgevoeligheid van het zenuwstelsel te verminderen.