Over spelmatige intelligentie en serious games

Op 14 november 2011 werd het eerste Games for Health Europe (GFHEU) congres georganiseerd in het Muziekgebouw aan het IJ te Amsterdam. Een verzameling van jonge, creatieve serious game-ontwerpers vanuit de hele wereld toonde hun kunnen. Acht jaar later waren de presentaties over ‘nuttige spellen’ verheven tot een meer wetenschappelijk niveau.

Spelmatige intelligentie

De term ‘spelmatige intelligentie’ werd geïntroduceerd. De mooie reeks aan congressen werd onderbroken door Covid-19. Plannen voor een herstart dit jaar zijn vol in de maak. Inmiddels is naast de non-profit stichting GFHEU het bedrijf Games for Health (GfH) in 2016 gestart. Toepassingen waardoor gedragsaanpassingen middels spelmatige intelligentie mogelijk worden is inmiddels de specialisatie van het bedrijf.

Niet alleen op het gebied van persoonlijke gezondheid, ook breder, zoals planetaire gezondheid: in een groot Horizon Europe-consortium werkt GfH aan de ontwikkeling van een innovatief circulair ecosysteem voor digitale zorg . En het is niet alleen digitaal dat de klok slaat.

Therapietrouw

Dat GfH mensen weet te pakken met een kaartspel bleek toen alle gasten onder begeleiding van het GfH team ‘From the Heart’ gingen spelen. Een kaartspel ontwikkeld in het kader van het Eurostars project Cuorema dat therapietrouw bij hartrevalidatie moet bevorderen.

Tijdens het kaartspel kwamen de gasten in groepjes van twee er achter hoe je op een eigenlijk heel eenvoudige manier tot de meest diepgaande gesprekken kunt komen met elkaar, zoals over het doel in je leven. Bijzonder bijvoorbeeld, het echtpaar dat elkaar al 53 jaar kent: mevrouw ontdekt dat haar man nog één keer in zijn leven een top wil bereiken, de top van ‘samen beleven’ met de hele familie.

Kracht van spel

Het vervolg van de Nieuwjaarsbijeenkomst ging dan ook niet meer over de gebruikelijke ‘koetjes en kalfjes’. Er ontsponnen zich veel meer intense en warme gesprekken. Precies de droom en toekomst visie van het GfH-team: bijdragen aan het geluk en de gezondheid van één miljard mensen met de kracht van spel.

Het team van Gfh is nog lang niet uitgespeeld. Veel meer mooie toepassingen zijn in ontwikkeling. Wil je daarvan op de hoogte blijven of heb je zelf een goed idee, stuur dan een mail naar sandra@gamesforhealth.net.