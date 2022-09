Terugkijken op het congres Diagnostiek van de toekomst

Wat heb je meegenomen naar huis?

“Dat integraal samenwerken met andere disciplines steeds belangrijker wordt. Ik kom oorspronkelijk vanuit de pathologiewereld en ben nieuw binnen de medische microbiologie. Ik was heel nieuwsgierig naar diagnostiek van de toekomst. De integraliteit tussen klinische chemie en pathologie kwam op het congres goed aan bod, zeker op het gebied van cytologie. Ik hoop dat volgend jaar de insteek vanuit de microbiologie prominenter aanwezig is.”

Integrale aanpak moleculaire diagnostiek

Wat heb je gemist?

“Vooral de vraag hoe we zaken integraal kunnen aanpakken. Moleculaire diagnostiek speelt bij de klinische chemie, pathologie, maar ook bij de microbiologie. Dat geldt ook voor AI. Op ons nieuwe lab komt straks ook een Total Lab Automation voor bacteriologie te staan. Daarop kunnen we in de toekomst logaritmen trainen die ons werk uit handen nemen. Zoals dat al nu binnen de pathologie gebeurt. Daar had ik graag iets over gezien en gehoord, maar dat is misschien nog een stap te ver.”

Ging je met een tevreden gevoel naar huis?

“Zeker! Ik vind het altijd leuk om andere mensen te ontmoeten en te zien hoe het werk op andere plekken georganiseerd is. Het stuk van het OLVG was erg interessant. Ook al vind ik dat zij het wel erg groots aanpakken. Waar staat de patiënt in dit geheel, denk ik soms. Het moet allemaal goedkoper en sneller. Ik zou graag willen inzetten op kwalitatief hoogwaardige en zinnige diagnostiek. Zoals ze dat in het Erasmus hebben opgepakt bijvoorbeeld.”

Heb je mensen uit je netwerk bewust opgezocht?

“Jazeker, maar vooral mensen die ik vanuit de pathologiewereld kende. Ik ben nieuw als leidinggevende in de medische microbiologie. Ik had graag kennis gemaakt met meer mensen uit die wereld, maar had er te weinig ruimte voor. Dat komt misschien ook, doordat ik mensen tegenkwam die ik al jaren niet gesproken had. Het werd al snel een soort reünie.”

Automatisering tijdrovende taken

Hoe ziet de diagnostiekwereld er over vijf jaar uit, denk je?

“Ik denk dat we steeds meer gaan automatiseren, nog veel meer dan we nu al doen. Repeterende tijdrovende taken kunnen worden geautomatiseerd. Zo heb je meer tijd voor andere taken en kun je als analist meer de diepte in. Ik denk dat we ook wel een andere inzet van de analist verwachten. Je krijgt steeds meer een soort operators, die ook andere skills nodig hebben. Dat maakt het ook weer complex, want veel analisten houden van het ambacht. Dat is de reden dat ze voor dit vak hebben gekozen. Maar daar ligt wel de toekomst, denk ik. In de pathologie en de klinische chemie is men daarmee verder dan binnen de medische microbiologie. Maar ik denk dat wij wel steeds meer gebruik zullen maken van AI.”

Zie je ook een integratie van verschillende disciplines binnen het lab?

“Ik zou een verdere integratie toejuichen. Een patiënt wordt vaak met één gerichte vraagstelling naar het ziekenhuis gestuurd. Komt daar niks uit, dan komt hij via de huisarts vaak met een andere vraagstelling opnieuw naar het ziekenhuis. Vanuit het oogpunt van de patiënt denk ik dat je dat integraal en breder moet aanpakken.”

We hebben de feedback van Inge Taxs, Marjon Klein Velderman en Lieke van Balen gedeeld met de congrescommissie. Zij zijn enthousiast over de betrokkenheid vanuit het werkveld en nemen de feedback mee voor het congres van volgend jaar.