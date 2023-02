Toekomstige digitale ontwikkelingen in de zorg

Laten we eens kijken naar wat de digitale ontwikkelingen en verschillende technologieën inhouden en hoe ze ervoor zullen zorgen dat de sector met betrekking tot gezondheidszorg over tien jaar compleet anders is dan vandaag.

Meer open stack software

In de eerste plaats zal er meer openstack software gebruikt worden in de toekomst. Dit is een open source cloud platform dat ontworpen is om organisaties zoals ziekenhuizen te helpen met het bouwen, uitrollen en beheren van cloud omgevingen.

Het biedt een gebruiksvriendelijke interface waarmee gebruikers virtuele machines, storage-oplossingen en netwerktoegang kunnen beheren. OpenStack via partijen als transip.nl helpt ziekenhuizen om hun infrastructuur flexibeler te maken, wat nodig is voor de groeiende vraag naar zorg.

Telezorg

Ten tweede zal telezorg de komende jaren een veelbelovende toepassing zijn. Hiermee is het mogelijk om patiënten via hun smartphone of computer te behandelen, waardoor ze niet langer naar het ziekenhuis hoeven te reizen. Telezorg biedt een aantal voordelen, waaronder lagere kosten voor patiënten en meer flexibiliteit in de behandeling door artsen.

Bovendien zijn er geen reizen meer die gemaakt moeten worden, wat erg veel tijd scheelt voor alle partijen. Waar dit eerst door psychologen en therapeuten werd gebruikt tijdens de pandemie, zijn inmiddels in de algehele zorg langzaam maar zeker meer toepassingen van telezorg te vinden.

Digitale voorspellings technologie

Verder zal digitale voorspellingstechnologie een grote rol spelen. Dit is software met algoritmen waarmee artsen kunnen voorspellen wat er gaat gebeuren in het lichaam van een patiënt. Met deze technologie kunnen artsen bijvoorbeeld kritische gezondheidsproblemen voorspellen, die ze anders misschien niet hadden ontdekt.

Dit vermindert het risico op complicaties en helpt artsen om de nodige actie te ondernemen voordat zaken ernstig fout gaan. de verwachting is dat deze software miljoenen levensjaren aan de mensheid in zijn totaal toe kan voegen.

Kunstmatige intelligentie als hulpmiddel

Tot slot verwachten we dat kunstmatige intelligentie een grote rol zal spelen als hulpmiddel in de zorgsector. AI-technologie maakt het met algoritmes mogelijk om patiëntgegevens te analyseren, waardoor artsen een betere diagnose kunnen stellen. AI kan ook zorgen voor een effectievere en slimmere zorg, waarmee artsen de best mogelijke behandeling kunnen bieden aan hun patiënten.

Ook is al bewezen dat AI nuttig kan zijn bij het opsporen van bepaalde ziektes en kanker, wat een grote stap voorwaarts is vergeleken met de situatie waarmee we nu mee om moeten gaan. Houd de digitale ontwikkelingen rondom deze trend dus zeker in de gaten.