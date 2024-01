100 miljoen voor AI-robot NEO die kan helpen in huishouden

Sociale robots in de zorgsector zijn inmiddels gemeengoed en ook steeds geavanceerder. Ze bieden onder meer sociale ondersteuning en herinneren van mensen aan hun medicatie en andere zaken. Een robot die kan helpen met huishoudelijke taken is, afgezien van misschien van de robotstofzuiger, eigenlijk nog niet of nauwelijks beschikbaar. Het Noorse 1x Technologies wil daar met NEO definitief verandering in brengen.

Androïde

Het gaat hier om een AI-robot, die onlangs een indrukwekkende investering van 100 miljoen dollar ontvangen van onder meer EQT Ventures, Sandwater, Samsung Next, Skagerak Capital en de Nistad group. Deze financiering zal worden gebruikt om deze androïde, die 1,65 meter lang is en 30 kilo weegt, in productie te nemen. Ondanks de nodige technische uitdagingen, zoals het imiteren van menselijke bewegingen en fijne motoriek, is 1X er dus in geslaagd om het vertrouwen van de investeerders te winnen.

Mobiliteitsuitdagingen

De ontwikkeling van NEO, die begon als een project voor industriële toepassingen in sectoren zoals beveiliging, logistiek en productie, heeft de potentie om zich snel uit te breiden naar de (thuis)zorg. De AI-robot is namelijk niet meer alleen in staat om complexe industriële taken uit te voeren, maar zal op de lange termijn ook huishoudelijke taken zoals schoonmaken, klusjes en administratieve werkzaamheden kunnen overnemen.

Bovendien kijkt 1X naar mogelijkheden om NEO in te zetten voor het ondersteunen van personen met mobiliteitsuitdagingen. Zo wordt onder meer onderzocht of de AI-robot op commando voorwerpen voor iemand kan gaan halen. Tevens kan de slimme robot straks bijvoorbeeld ouderen gezelschap bieden. Uit onderzoek blijkt in ieder geval dat (sociale) robots effectief kunnen zijn om eenzaamheid te verminderen.

AI-robot heeft humanoïde vorm

De keuze voor een humanoïde vorm is bewust en strategisch van aard, omdat dit NEO in staat stelt om menselijk gedrag na te bootsen en zo op natuurlijkere wijze past in huishoudelijke omgevingen. De robot wordt getest in realistische scenario’s en is ontworpen met zachte, organisch geïnspireerde mechanica voor een veilige interactie.

NEO’s geavanceerde taal- en bewegingsmodellen stellen hem in staat om natuurlijk te reageren en opdrachten uit te voeren. Zodoende wordt de zelflerende robot in de loop van de tijd slimmer en ook steeds beter in verschillende huishoudelijke of zorgtaken. De investering van 100 miljoen zal met name worden ingezet om de thuisrobot verder te ontwikkelen en hem geschikt te maken voor de consumentenmarkt. Naar verwachting kan NEO op langere termijn straks samen met andere robotconcullega’s uiteindelijk ook ingezet worden om de druk op de zorg te verlichten.