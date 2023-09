3D-hartkatheterisatie voorkomt onnodig opereren

Naar de ‘livestream’ van de 3D-hartkatheterisatie keken zo’n 1.000 experts met aandachtsgebied hartkatheterisatie. In het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) voeren kindercardiologen hartkatheterisaties uit bij gemiddeld 200 kinderen per jaar.

“Waar ziekenhuizen normaal dergelijke operaties met behulp van 2D-techniek uitvoeren, lopen wij voorop in 3D-techniek. De 3D-beeldinformatie helpt ons de anatomie van het hart beter te begrijpen zodat we de ingreep veiliger kunnen uitvoeren, bijkomende schade beter kunnen voorkomen en het kind straling kunnen besparen”, zegt Gregor Krings.

De voordelen van 3D-beelden bij operaties worden ook in de Orthopedie Kliniek van het Bravis ziekenhuis omarmd. Daar maken ze al een jaar gebruik van een 3D-navigatiesysteem waardoor ze operaties nog nauwkeuriger kunnen uitvoeren. Dat is van groot belang bij operaties waarbij een deel van de wervelkolom met schroeven worden vastgezet. Een verkeerd geplaatste schroef kan tot zenuwschade leiden.

Succesvolle 3D-hartkatheterisatie

De tienjarige patiënt werd geboren met de hartafwijking, ‘Taussig Bing’. Daarom hebben kinderhartchirurgen na de geboorte een complexe ‘Nikaido’-operatie uitgevoerd. Het ging vijf jaar lang prima met de patiënt totdat zijn donorhartklep verkalkte. In eerste instantie werd een stent geplaats die de vernauwing in het hart openhield.

Weer vijf jaar later was het tijd voor een nieuwe hartklep. Deze is onder 3D-geleiding via een slangetje in de lies ingebracht. De patiënt mocht na twee dagen al naar huis, met slechts twee kleine littekens in de lies.

Voordelen hartkatheterisatie

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis is koploper als het gaat om hartkatheterisatie bij kinderen. Een hartkatheterisatie is een manier om ‘fouten’ in het hart en de hartvaten te onderzoeken en te behandelen. Daarbij kunnen gaten worden gesloten met een soort parapluutjes. En vernauwingen kunnen worden opgeheven door stents in te brengen.

Ook kunnen er door middel van hartkatheterisatie hartkleppen worden geïmplanteerd via de lies. De voordelen van deze manier van behandelen zonder openhartoperatie zijn groot: operaties kunnen er mee worden uitgesteld, er is een kortere opnameduur, een sneller herstel en er zijn nauwelijks littekens.

3D landkaart

Naast de voordelen van hartkatheterisatie kwamen daar in het najaar van 2022 in het WKZ nog de voordelen van een vernieuwde kinderhartkatheterisatiekamer met hypermoderne 3D-apparatuur bij. Voordelen van deze innovatie zijn: betere beeldkwaliteit, lagere dosis röntgenstralen voor het kind en snellere 3D-beelden waardoor minder contrastvloeistof nodig is. Door het scherpere beeld zijn er nog meer details te zien.

Al ruim tien jaar is het WKZ het enige medisch centrum in ons land waar vóór en tijdens hartkatheterisatie 3D-opnamen worden gemaakt van kinderen met een aangeboren hartafwijking. Door op die manier een ‘3-dimensionale landkaart’ te vervaardigen van hun hart en de directe omgeving, weten artsen precies welke behandeling wel en niet mogelijk is.