Digizorg app straks ook voor patiënten Franciscus

Het Franciscus Vlietland & Gasthuis heeft onlangs een samenwerkingsovereenkomst getekend met Digizorg. Daarmee heeft het ziekenhuis zich als eerste aangesloten bij het initiatief van het Erasmus MC en zal de Digizorg app vanaf dit najaar ook beschikbaar komen voor patiënten van het Franciscus. Voor beide partijen is dit een stap op weg naar het toegankelijk houden van de zorg in de toekomst.

Het gebruiksvriendelijke digitale platform Digizorg is ontwikkeld door Merel Beckers, een voormalig patiënt van het Erasmus MC. Tijdens haar behandeling bij Erasmus MC verbaasde Merel zich over de technologische achterstand in de zorg. Geïnspireerd door haar ervaring als patiënt en haar professionele achtergrond als zelfstandig ontwerper bij KLM, droomde ze van verandering. Dat leidde tot de ontwikkeling van het platform en de Digizorg app, die vorig jaar als een pilot uitgerold is bij het Erasmus MC.

Alle gezondheidszaken in één app

De Digizorg app is ontwikkeld als platform waarin alle gezondheidszaken samenkomen en waar de patiënt de controle heeft. Geen losse dossiers meer bij verschillende zorgverleners, maar één compleet overzicht van de informatie en medische geschiedenis van de patiënt. Een beetje zoals het fysieke dossier dat vroeger van de oude huisarts naar de nieuwe overgedragen moest worden, maar dan digitaal.

“Ik ben ongelooflijk trots op wat we tot nu toe hebben bereikt. Digizorg is meer dan alleen een app. Het verbindt patiënten en zorgverleners op de momenten dat ze elkaar het meest nodig hebben. Of het nu gaat om het stellen van vragen, het delen van antwoorden, het voeren van moeilijke gesprekken of het doen van eenvoudige controles. Digizorg biedt het overzicht dat je nodig hebt”, vertelde Merel vorig jaar, toen de app als pilot in het Erasmus MC uitgerold werd.

Voor die informatie-uitwisseling gebruikt Digizorg het platform van CumuluZ. Dit platform zorgt dat alle gezondheidsdata systeemonafhankelijk beschikbaar is voor zorgverlener en patiënt. Door het gebruik van de Digizorg app is een ziekenhuisbezoek niet altijd nodig, soms is een berichtje of notificatie voldoende. Cumuluz wordt als landelijk dekkende infrastructuur ontwikkeld door de umc’s. Het gaat hier om een toekomstbestendig systeem van en voor de zorg, waarin data in een open platform vastgelegd worden. Zorgprofessionals in de eerste, tweede, derde lijn én patiënten hebben op die manier toegang tot dezelfde data

Gezamenlijke doorontwikkeling

De Digizorg app was de afgelopen periode alleen beschikbaar voor patiënten van het Erasmus MC. Komend najaar zal de app ook beschikbaar komen voor patiënten van Franciscus. De ontwikkeling van de app gebeurt samen met 29 regionale partners. “Het is ontzettend mooi dat andere ziekenhuizen, ouderenzorgorganisaties, eerste lijn en medische diagnostiek het idee hebben omarmd om een gezamenlijke app voor patiënten op te zetten. Zorgverleners en patiënten uit de regio Rijnmond en Zuid-Hollandse Eilanden denken mee over hoe de app verder ontwikkeld moet worden”, aldus Dirk Schraven, lid raad van bestuur Erasmus MC.

“Digizorg is goed nieuws voor de patiënten in onze regio, omdat het één digitale voordeur biedt en bovendien zorgverleners optimaal verbindt”, voegt Peter-Willem van Lindenberg, lid raad van bestuur Franciscus, daar aan toe.