8 finalisten nationale zorginnovatieprijs bekend

De acht finalisten voor de Nationale Zorginnovatieprijs maken kans op een vakjuryprijs ter waarde van €10.000 en een publieksprijs ter waarde van €5.000. De vakjury bestaat dit jaar uit voorzitter Heleen van Nispen, Reinoud Wouters, John Rijsdijk en Marie-Jeanne Boltong. Zij kijken met een professioneel oog naar de gepresenteerde ideeën en beoordelen onder meer de haalbaarheid, schaalbaarheid, toekomstbestendigheid en toegevoegde waarde van de innovaties. Het gaat concreet om de volgende acht finalisten die ook op de website van Health-Holland te vinden zijn.

Slimme sta-op stoel

Deze vinding heet de Bib-stoel en is ontwikkeld is in Gelderland en Overijssel. Het gaat om een mechanische sta-op stoel die zonder elektriciteit werkt maar basis van de eigen kracht en balans van de gebruiker.

AI-systeem voorspelt infecties

PERISCOPE is een innovatie ontwikkeld in Noord-Holland en Flevoland. Het gaat om een AI-systeem dat door hergebruik van bestaande ziekenhuisdata nauwkeurig kan voorspellen of een patiënt na een operatie een infectie zal krijgen.

Veilig online advies

Een andere kanshebber voor de landelijke zorginnovatieprijs is het in Utrecht ontwikkelde Spreekuur.nl. Hier kunnen patiënten veilig online advies krijgen van de huisarts. De patiënt bereidt zelf het consult voor door gevalideerde triage- en anamnese vragen te beantwoorden. De huisarts in de praktijk of op de huisartsenpost krijgt de informatie overzichtelijk aangeboden. Op deze wijze kan het consult soepel worden afgehandeld via een chat of via beeldbellen.

Bedsensor met app

De Momo Bedsense app is al een bekende innovatie in de zorgwereld en wordt in meerdere verpleegklinieken al met succes ingezet. Het gaat om een app die is gekoppeld aan een bedsensor die onder het matras ligt. Doordat de zorgmedewerkers live op hun smartphone kunnen zien of de bewoner rustig is, kan er persoonsgerichtere zorg plaatsvinden. Dat vermindert de werkdruk bij personeel én verbetert de nachtrust van bewoners.

Steunzolen uit de 3D-printer

Een andere hightech innovator is ‘SOLE by PodoPrinter’. Deze innovatie betreft de gehele workflow van het ontwerpen van steunzolen tot aan het 3D printen ervan met een specifiek filament (de ‘inkt’ van een 3D-printer). Zonder kennis kunnen met deze vernieuwende methode op maat gemaakte steunzolen worden geprint. Dankzij een bijzondere lopende band constructie kan de printer non-stop produceren.

VR Bieb

Een andere interessante innovatie is de VR Bieb die aan zorgmedewerkers een brede variëteit aan VR-trainingen biedt. Dankzij de VR-trainingen kunnen zorgprofessionals levensechte scenario’s beleven en zich beter inleven in een situatie. In de praktijk worden er in verschillende ziekenhuizen steeds meer levensechte trainingen met een VR-bril gehouden. Een goed voorbeeld vinden we in Eramus MC waar ze een VR-training hebben voor het reanimeren na een hartoperatie.

Zorgrobot SARA

SARA is een zorgrobot die staat voor een betere kwaliteit van leven en werken. De autonome technologie werkt ter ondersteu­ning van zorgmedewerkers in de langdu­rige zorg. De robot helpt door het bieden van rust, zelfredzaamheid en sociale betrokkenheid. Zo wordt er een betere werkbalans gecreëerd voor zorgverleners en extra zorg geboden aan cliënten waar het personeel niet altijd tijd voor heeft.

Triage software

De laatste finalist voor de zorginnovatieprijs betreft Huisartsen van Nederland, een finalist die slimme triagesoftware aanbiedt. Met betreffende software ontstaat een efficiënt patiëntflow managementsysteem, waarmee triage- en praktijkprocessen geoptimaliseerd kunnen worden. Dit vergroot de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor de patiënt, terwijl het de werkdruk vermindert en de capaciteit van de huisartsenpraktijk wordt verhoogd.