8 vrouwelijke hoogleraren ‘health & technology’ tegelijk benoemd

De inauguratie vond plaats tijdens de Medical Delta Conference, waar het thema ‘Technology: The Gamechanger for Health’ centraal stond. Medical Delta is een samenwerkingsverband tussen de TU Delft, Erasmus MC, Erasmus Universiteit, LUMC en Universiteit Leiden en vier Zuid-Hollandse hogescholen. Het doel is om met zorgtechnologie oplossingen te realiseren voor duurzame zorg. Met acht hoogleraren erbij kan krachtiger worden ingezet op de broodnodige digitalisering en verduurzaming. Ontwikkelingen rondom thuismonitoring, gezondheidsapps, beeldbellen, AI, mobiele bewaking en betere diagnostiek gaan razendsnel en onderzoek rondom het snijvlak op het gebied van health & technology is broodnodig.

Ambassadeurs health & technology

Medical Delta benoemt jaarlijks hoogleraren tot ‘Medical Delta hoogleraar’. Zij krijgen vervolgens twee of meer aanstellingen bij de aangesloten vijf instellingen. In totaal zijn er nu 32 speciale Medical Delta hoogleraren. Zij doen interdisciplinair onderzoek rond thema’s waar gezondheidszorg en technologie elkaar raken. Tevens zijn ze alle 32 ambassadeurs voor meer samenwerking rond het thema health & technology.

Op de website van Medical Delta kunnen we lezen: “Om de gezondheidszorg toekomstbestendig te houden, is een andere benadering nodig. Technologische innovaties kunnen hieraan bijdragen, maar daarvoor is discipline-overstijgende samenwerking en een goede inbedding van innovaties in de praktijk essentieel. De acht nieuwe Medical Delta hoogleraren zoeken actief deze samenwerking op voor hun onderzoeken, bijvoorbeeld op het gebied van betere diagnostiek voor kanker, fundamenteel onderzoek naar de bestrijding van virusinfecties of een gerichtere aanpak van artrose. Hun inauguratie is een erkenning van hun verdiensten en tevens een aanmoediging om als ambassadeur op te treden voor verdere samenwerking op het gebied van health & technology.”

Zorgtransitie

De acht nieuwe vrouwelijke hoogleraren hebben zich stuk voor stuk bewezen in de praktijk. Samenwerking is volgens prof. dr. Willem Jansen, voorzitter van Medical Delta bij al hun activiteiten het sleutelwoord. “Of het nu gaat om fundamenteel onderzoek dat meerdere wetenschappelijke disciplines beslaat, of om het inbedden van veelbelovende innovaties in de zorgpraktijk: het kan niet zonder goede samenwerking. De juiste partijen bij elkaar brengen, goed luisteren en doorvragen, en actief zoeken naar gemeenschappelijke doelen en belangen: het is een vak op zich. Het vergt daarnaast moed om voor jou onbekende paden in te slaan. De acht nieuwe Medical Delta hoogleraren hebben zich allen bewezen op dit vlak. Hun benoeming helpt hen verder in de voortrekkersrol die zij al nemen en draagt daarin bij aan de zorgtransitie die voor ons ligt.”

Beeld: Medical Delta