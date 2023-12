81,1% Engelse huisartsenpraktijken geeft toegang tot NHS App

De Engelse app biedt patiënten toegang tot hun gezondheidsdossiers online en verbetert onder meer de toegankelijkheid tot de eerstelijnszorg. In Engeland heeft de National Health Service (NHS) dus aanzienlijke vooruitgang geboekt met de implementatie van de NHS App. De app, ontwikkeld door de NHS, stelt gebruikers in staat om diverse aan gezondheid gerelateerde acties uit te voeren, zoals het boeken van afspraken, het vernieuwen van recepten en het raadplegen van hun medische dossiers. In tegenstelling tot de gedecentraliseerde aanpak van Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) in Nederland, biedt de NHS App één enkel geïntegreerd platform voor al deze en andere diensten.

NHS-app vergeleken met PGO

In vergelijking met de NHS-app App, volgt Nederland met zijn PGO’s een meer gedecentraliseerde aanpak. De PGO’s worden namelijk aangeboden door verschillende, onafhankelijke leveranciers en stellen patiënten in staat hun gezondheidsinformatie uit diverse bronnen te verzamelen en te beheren. Hoewel ze niet centraal worden beheerd zoals de NHS App, moeten de Nederlandse PGO’s wel degelijk voldoen aan specifieke overheidsnormen.

Het gebruik van PGO’s in de praktijk hangt af van de bereidheid van individuele zorgverleners en patiënten om deel te nemen. Beide systemen, de NHS App in Engeland en de PGO’s in Nederland, illustreren de inspanningen om de toegankelijkheid van digitale gezondheidsinformatie voor patiënten te vergroten en de gezondheidszorg efficiënter te maken. Ondanks hun verschillen qua aanpak, dragen ze beide bij aan de groeiende trend van digitale innovatie in de gezondheidszorg.

Essentiële gezondheidstool in VK

De NHS App, gelanceerd vier jaar geleden, heeft zich snel ontpopt als een essentiële digitale gezondheidstool in het VK met meer dan 30 miljoen gebruikers, waaronder zeven miljoen nieuwe aanmeldingen in 2022. De app faciliteert een scala aan taken, waaronder het boeken en beheren van afspraken bij huisartsen, het bestellen van herhaalrecepten, en het inzien van medische dossiers. Ook biedt de app mogelijkheden voor het beheren van ziekenhuisafspraken en het ontvangen van notificaties van huisartsen. Bovendien zijn er recent functies toegevoegd voor het boeken van Covid-vaccinatieafspraken. Toekomstige uitbreidingen, zoals het boeken van griepvaccinaties en toegang tot ziekenhuiscorrespondentie, staan volgens NHS op de planning en dat wijst op een voortdurende verbetering en uitbreiding van de digitale gezondheidszorg via de app.

Grip op medische gegevens

Deze benadering komt deels overeen met het ontwikkelen van PGO’s in Nederland, waarin ook zoveel mogelijk medische info moet worden samengebracht. De aanpak in Nederland is echter aanzienlijk ‘decentraler’ en wordt niet gestuurd door een centrale organisatie zoals de NHS in Engeland. PGO’s worden namelijk aangeboden door diverse, onafhankelijke aanbieders. PGO’s in Nederland zijn digitale platforms die patiënten in staat stellen hun gezondheidsinformatie uit verschillende bronnen te verzamelen en te beheren.



Met een PGO hebben mensen straks al hun medische gegevens bij elkaar. Het doel is dat zij zo meer grip krijgen op hun gezondheid en regie over hun medische gegevens. De Nederlandse PGO’s zijn nog steeds volop in ontwikkeling en nog lang niet alles is mogelijk. De afgelopen jaren zijn PGO’s als verzamelpunt voor medische gegevens van Nederlandse burgers wel steeds verder doorontwikkeld.

Adoptie PGO’s

Het aantal gebruikers van Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) in Nederland is dan ook aanzienlijk gestegen in 2023. In de eerste tien maanden van 2023 is er door bijna 395.000 gebruikers 911.000 keer medische gegevens opgevraagd in hun PGO. Deze cijfers tonen een significante toename in het gebruik van PGO’s in vergelijking met het voorgaande jaar. Het begint dus wel degelijk te lopen met de uitrol en de adoptie van PGO’s maar in vergelijking met het grote succes van de NHS App valt er in Nederland duidelijk nog wel een wereld te winnen.